Cabello reconoció el trabajo de los integrantes de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, reconoció este martes el extraordinario trabajo y esfuerzo que han venido haciendo cada uno de los integrantes de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial.

«En esta Comisión, mi persona fue designado responsable, junto a un equipo de diputados y diputadas que se sumaron de manera voluntaria y que han hecho un extraordinario trabajo y que no queda otra si no reconocer el esfuerzo que cada uno de ustedes compañeros y compañeras han hecho a lo largo y ancho de este país», expresó Cabello durante la sesión de la AN, en donde solicitó aplausos de pie para los compañeros y compañeras que han venido trabajando en dicha Comisión.

En ese sentido, detalló que desde la puesta en marcha de la Comisión para la Revolución Judicial se han visitado 394 centros de detención preventivo, se han atendido 27 mil 963 procesados en sus distintos niveles, se han entrevistado a 27 mil 963 personas, además agregó que junto al Poder Judicial se han dictado 16 mil 064 medidas cautelares. «Es fácil sacar la cuenta, pero cada una de estas actividades, lo que hemos revisado, ha durado unas 10 horas cada visita», expresó.

«Hay centros en donde las jornadas de trabajo no fueron horas, si no fueron una semana de trabajo intensivo, por eso digo que estos compañeros y compañeras merecen el reconocimiento de esta Asamblea y del país por el esfuerzo que han hecho», enfatizó.

Con el Mazo Dando