¿Por qué Nicolás Maduro?

Por: Alcides Martínez

El imperio norteamericano y sus títeres opositores piensan que los venezolanos somos pendejos, que no sabemos de estrategias, que somos unos analfabetas de la polis, que somos unos ignorantes mediaticamente y que nos pueden manipular a su antojo. Pues, nada más lejos de esa realidad porque gracias a nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, despertamos de ese letargo donde estábamos adormecidos y a merced del enemigo histórico. Al imperio, opositores y lacayos de EEUU se les olvidó que Chavéz, convirtió a Venezuela en Territorio Libre de Analfabetismo y no solo en el área educativa, fue en lo cultura, en lo humanista, en lo solidario, en lo político y por eso no pueden ni podrán engañarnos más nunca.

Cuando el imperio norteamericano, los opositores traidores del pueblo venezolano, los gobiernos satélites de los EEUU dirigen sus baterías mediáticas, y ya como una campaña permanente y constante, contra Nicolás Maduro, es para individualizar sus acciones diabólicas y terroristas a nivel mundial para manipular a la población internacional para validar un ataque a nuestro país. Es para que el pueblo se desprenda del gobierno y piense que el problema es solo con Nicolás. Cuándo el autoproclamado dijo en sesión de la desacatada Asamblea Nacional que la eléctricidad llegará cuando caiga el “Usurpador”, señalando a Nicolás Maduro ¿A quién le hace daño? Cuándo el imperio sanciona y bloquea al gobierno para que no llegue medicina ni alimentos para acabar con el “Dictador” ¿A quién le hace daño? Cuando los dirigentes opositores piden una intervención militar y bombardeo para Venezuela para acabar con el Gobierno de Nicolás Maduro ¿A quién le hace daño?

Nicolás Maduro es como Chavéz, es todo un pueblo, es el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y representa a todos los venezolanos. El imperio señala a Nicolás Maduro pero ataca a todo el pueblo incluyendo a los opositores porque si nos niegan la posibilidad de adquirir alimentos, medicamentos, repuestos, artículos de aseo personal y otros, es una acción contra toda la población venezolana. En eso estamos todos claro y la mayoría del pueblo venezolano no va a permitir que nos sigan haciendo daño por sus intereses personales. Estamos claros que al atacar a Maduro, que al querer pretender salir del gobierno Bolivariano por la fuerza es atacarnos a todos nosotros, por eso nos preparamos para la resistencia y la defensa de la Patria.