Trump y su creciente número de declaraciones falsas o engañosas

Por: Martha Andrés Román (*)

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien desde el inicio de su administración hasta hoy realizó cerca de 11 mil declaraciones falsas o engañosas, sumó nuevos comentarios de ese tipo en una cumbre sobre redes sociales.

Tras analizar el discurso pronunciado por el mandatario en esa reunión, celebrada en la tarde de ayer en la Casa Blanca, la televisora CNN sostuvo que Trump hizo varias afirmaciones dudosas o falsas sobre las compañías de redes sociales, el censo, la economía o el tamaño de multitudes.

En el evento al que no fueron invitadas empresas como Twitter, Facebook y Google, y sí muchas figuras conservadoras conocidas por difundir información engañosa o teorías conspirativas, Trump dijo que había un intento deliberado de las redes sociales para evitar que ganara seguidores.

Tengo millones de personas, tanta gente que no lo creería, pero sé que hemos sido bloqueados. La gente se me acerca y me dicen: Señor, no podemos seguirlo, manifestó el gobernante.

De acuerdo con CNN, no hay evidencia de que Twitter u otras compañías de redes sociales hayan dificultado que las personas sigan a Trump, y si no está ganando seguidores tan rápido como solía hacerlo, es porque ahora hay menos personas que lo buscan.

En el momento del discurso de este jueves, el presidente tenía 61,9 millones de seguidores en el servicio de microblogging, mientras que una semana antes de ser elegido en noviembre de 2016 no llegaba a los 13 millones, y al inicio de su mandato el 20 de enero de 2017, contaba con menos de 23 millones.

Twitter le quitó seguidores a Trump el año pasado, reconoció la televisora, pero eso fue parte de una amplia purga ante la sospecha de cuentas falsas, la cual afectó a otras personalidades: si el actual mandatario dejó de tener unos 300 mil seguidores, su predecesor en el cargo, Barack Obama (2009-2017), perdió más de dos millones.

En otro momento de su intervención, al referirse a sus esfuerzos de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, de lo cual finalmente desistió, el presidente cuestionó que no se pueda interrogar a las personas sobre ese tema cuando sí es posible indagar por la cantidad de camas o baños que poseen.

A decir de la cadena, Trump sugirió erróneamente que el censo pregunta a las familias sobre el número de inodoros en una casa.

Con su declaración, apuntó el medio, el gobernante podría estar refiriéndose a encuestas complementarias que lleva a cabo anualmente la Oficina del Censo, las cuales sí investigan sobre las condiciones de vida de una pequeña muestra de hogares y, además, hacen preguntas sobre la ciudadanía.

Pero el censo que cuenta a la población de Estados Unidos cada 10 años no comprende preguntas sobre plomería, dormitorios y escritorios, sino que se centra en cuestiones como la edad, la raza y el número de ocupantes en un hogar.

En su discurso, el jefe de Estado promocionó un nuevo récord establecido por el Promedio Industrial Dow Jones, y lo vinculó a los aumentos en los planes de jubilación 401 (k), al mencionar crecimientos de hasta 77 por ciento.

CNN precisó que los porcentajes citados por Trump exageran las ganancias en los mercados bursátiles de Estados Unidos, pues si bien es posible que algunas personas con 401 (k) hayan tenido aumentos del 77 por ciento en el año o desde que Trump fue elegido, los mercados de valores en sí mismos no han subido tanto.

Al cierre de las operaciones de ayer, el promedio industrial Dow Jones aumentó un 16 por ciento, el índice S&P 500 un 20 por ciento, y el Nasdaq un 24 por ciento.

Las ganancias fueron mayores si regresa al día de la elección de Trump, como recuerda a menudo el propio mandatario, pues en esa jornada los incrementos fueron de 48, 40 y 58 por ciento, respectivamente, pero ninguno de ellos se acercó al 77 por ciento.

Asimismo, el mandatario sostuvo que en el lanzamiento de su campaña de reelección en junio pasado en Orlando, Florida, el estadio del evento tenía 21 mil asientos, y con la cancha de baloncesto, pudieron entrar todavía más personas, en tanto afuera hubo un número similar.

Pero la ciudad de Orlando, que es propietaria del centro deportivo donde ocurrió el acto, fijó el recuento oficial de participantes en 19 mil 792 personas, y el diario The Orlando Sentinel reportó que los exteriores Amway Center estaban ‘prácticamente vacíos’ mientras hablaba el presidente.

El periódico The Washington Post, que mantiene una base de datos de las declaraciones incorrectas emitidas por el mandatario, difundió en junio que hasta el día 7 de ese mes había realizado 10 mil 796 comentarios falsos o engañosos, un promedio de más de 12 por día.

Según lo escuchado en la cita sobre redes sociales, esos números han continuado creciendo desde entonces.

(*) Corresponsal de Prensa Latina en Washington