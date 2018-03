El jalón de oreja del pescado en Semana Santa

Por: Ildegar Gil

Semana Santa 2018 culminó como lo esperábamos todas y todos: con indiscutible saldo positivo para el pueblo que -una vez más-, logró derrotar los vaticinios que desde la derecha pretendían amargarle el disfrute de los llamados días santos. Es hora, como se dice en términos peloteriles, de recoger los aperos, sacar las cuentas, y reiniciar la faena laboral, agrícola y –entre otras- estudiantil.

No ingresé a las estadísticas de quienes comieron más o menos pescado. Simplemente, no comí. Para degustarlo, a mi modo de ver las cosas, cualquier época es buena. De forma que ni hice colas en las ferias organizadas por el Gobierno nacional (los precios solidarios y antiespeculativos justificaron las colas), ni me “deleité” con los puestos vacíos que en los mercados atracaban a la clientela por culpa de DolarToday. Pero si observé, en el primero de los casos, la necesidad de retomar la contraloría social cuya eficiencia nadie discute en virtud de que es el Poder Popular el elemento clave en su conformación.

El sábado noté molestia entre usuarios en la parroquia San Juan, Caracas. Aseguraban que “el camión se había ido aún teniendo producto adentro” y supe de diversas reacciones en otros puntos de la ciudad, no desaprovechadas por la prensa digital al servicio de la contrarrevolución.

Hago la siguiente sugerencia para una próxima ocasión, trátese de pescado, lomito, sardinas, huevos o papel tualet: cuando quienes despachan el rubro adviertan que la finitud del mismo es inevitable, convoquen a dos o tres personas de la cola para que certifiquen la veracidad de la situación. ¿Quién mejor que el mismo pueblo para que atestigüe ante sus compatriotas la realidad de cuanto ocurre?

Una de las fortalezas de la Revolución cubana radica precisamente en la solidez de la vigilancia ciudadana, en torno a los asuntos que le incumben directamente. Sin ir muy lejos, la Revolución Bolivariana también ha demostrado que en ese soporte tiene un gran aliado. No lo lancemos al olvido.

¡Chávez vive…la lucha sigue!