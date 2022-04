La Comunicación de los Pueblos, comunicación de la verdad

POR: Claudia Orsini

Medios de comunicación a la medida, frases a la medida, comas y puntos con signos de exclamación a la medidas, lagrimas incluidas anexas de ser preciso. Pero, ¿Quién dice la verdad? Y, ¿para qué sirve la verdad?

Todos estos años, Venezuela ha estado inundada de falsas noticias, puedo recordar una en donde se aseguraba que Fidel Castro se pasaba sus días espiando a través de los bombillos ahorradores al país entero, pero ahora, los defensores de la paz han decidido ir al siguiente nivel y volvernos a los regímenes fascistas en donde la CENSURA era lo único publicable.

Un humorista famoso entre los años de la segunda guerra mundial hizo popular una frase que decía: “Prevalecía de que todo podía ser verdad menos lo que se permitía imprimir”, eso fue característico del régimen Fascista, lo hizo Franco en España, también lo hizo Mussolini en Italia y lo hicieron los Nazis en toda Europa en cada lugar que llegaron, lo llamaron “noticia”, nadie podía creer en lo que se decía en los periódicos y mucho menos lo que traían las cartas, relatan los testimonios de esa época, ya que estas cartas estaban bien vigiladas por los censuradores; hoy ocurre exactamente igual, se censuran los medios Rusos, pero además se censura todo lo que recuerde a Rusia, a su cultura, a sus deportistas, a algunas letras del alfabeto, etc, etc, así como se oculta la verdad de Venezuela, los atentados contra el Presidente, los asesinatos selectivos, el ataque a la moneda nacional, a la soberanía, el robo del oro venezolano, las empresas CITGO y MONÓMEROS, etc, y al mismo tiempo se hace el Fake News mas escandaloso y mejor elaborado de la historia, y en toda la prensa mundial se invisibiliza a Nicolás Maduro como Presidente y se le llama Presidente a otro “al que la prensa ha decidido” que es el Presidente de los Venezolanos, pero, cual es la verdad?, ¿Cómo saber?.

Dos narraciones de los mismos hechos, que son polarizadamente diferentes, ¿Cuál de los dos relatos es el verdadero?, ¿Por qué amabas partes aseguran basarse en la realidad?.

En el caso de Venezuela, la realidad esta muy bien descrita en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se evidenció cuando llegó el momento de hablar de petróleo, y repentinamente la una “imprescindible” Mesa de Diálogo ya no hizo falta, tampoco llamaron al impostor antes tantas veces mentado, porque cuando se trata de petróleo el impostor esta demás.

En cuanto a la Censura que Occidente le tiene a los medios rusos, les voy a relatar lo siguiente, debido a la censura Nazi Europa en la Segunda Guerra Mundial, la gente renovó la tradición oral, entonces, esto se hacia para saber la realidad del frente de batalla, y ¿Quiénes trasmitían la información real?, pues bien, no la hacían los soldados, porque estos solo se movían con orden expresa; según relatan los testigos de la época, existían comunicaciones periódicas impuestas por la preocupación de la comida, “El ágora de ese pequeño mundo de refugios y puestos de observación fueron las cocinas”, esas cocinas donde se reúne la gente y de cerquita se dice las verdades, esas donde en algunas se come y en otras no; ahora bien, toda la élite de la Unión Europea mas el Reino Unido y Estados Unidos, mas Duque en Colombia, sus medios de propaganda, su armamentos, todos los instrumentos de chantaje y extorsión al servicio de la guerra contra la verdad, nos bombardean por todos los medios, redes etc, queriendo vender como correctas y justas las declaraciones de Joseph Borrel de la Unión Europea en la que pide a los europeos «bajar la calefacción en casa y consumir menos gas ruso» para que ellos puedan continuar con la guerra que se inventaron. pero la verdad se impone en las cocinas de Europa, Estados Unidos y Reino Unido, ¿Qué dicen los cocineros?, ¿Qué la Unión Europea esta en buenos pasos?; ¿Qué dicen las cocineras?, ¿Qué se fortalece la paz y la democracia en el mundo?, ¿Qué opinan las y los cocineros de Borrel o la Ursula?, ¿les importara algo ellos digan?, ¿Qué opinión tendrán los cocineros y las cocinas del Rey Español? por ejemplo.

Hay una comunicación de la realidad, una comunicación de la verdad, una comunicación de la resistencia, una comunicación que no puede ser interrumpida, una comunicación que no entienden las grandes corporaciones, ni las redes sociales ni las inteligencias artificiales, esa es la comunicación que debemos aprender, entender y resaltar, esa es la comunicación de las cocinas de nuestros pueblos!!