Zajárova: La OTAN trata de encubrir a sus líderes al decir que evita conflicto con Rusia

En este sentido, la diplomática rusa alegó que la OTAN, Whashington y Londres están aliados con Kiev para crear una estrategia de «derrota» en contra de Rusia.

«Estos planes no van a suceder, eso no sucederá. No ocurrió antes, no ocurrirá ahora. Saben cómo hacernos daño, pero no cómo derrotarnos», aseguró.