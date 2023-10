Yulimar Rojas es nominada a Mejor Atleta Femenina del Año

La venezolana Yulimar Rojas, especialista en triple salto, fue nominada a la Mejor Atleta Femenina del Año por los World Athletics Awards 2023.

Yulimar, dueña de los récords mundiales de triple salto al aire libre y bajo techo, logró este año su cuarta medalla de oro mundial de forma consecutiva.

En una competencia difícil para la caribeña logró, en su sexto salto, estirarse hasta los 15,08 metros y subirse en lo más alto del podio mundial.

La también campeona olímpica está nominada por cuarta ocasión a la Mejor Atleta Femenina del Año.

La votación para elegir la ganadora estará abierta hasta el próximo 28 de octubre y en ella participarán los integrantes del Consejo Mundial de Atletismo, mientras que los aficionados podrán votar por Yulimar Rojas a través de las diferentes plataformas del organismo.

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia programada para el 11 de diciembre próximo, la que será transmitida en las redes de World Athletics Awards 2023.

