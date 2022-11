William Castillo: Acuerdo en Mesa de diálogo significa triunfo del pueblo venezolano

El viceministro para Políticas Antibloqueo, William Castillo, afirmó al Programa 360º, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), que “en la capital azteca, el pueblo venezolano fue protagonista y testigo de un hecho histórico, de un triunfo que significa el comienzo del desbloqueo efectivo de las 927 medidas coercitivas y unilaterales, además, del paulatino cese de las sanciones contra nuestros activos, recursos y confiscaciones de bienes, entre otras”.

Así lo señaló desde Ciudad de México, el viceministro para Políticas Antibloqueo, William Castillo, quien también es miembro de la delegación venezolana que asiste a las discusiones de la Mesa de Diálogo con un sector de la oposición nacional y avaladas por el Reino de Noruega.

En este acuerdo se logró el rescate de tres mil millones de dólares, propiedad del pueblo venezolano que tienen como fin su inversión en salud, energía eléctrica, educación, programas alimentarios y también en programas para atender las emergencias ocasionadas por las lluvias recientemente.

“Sin duda todo este acuerdo político histórico ha sido fruto del diálogo, que como sabemos siempre lo ha estado convocando el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en pocas palabras esto es un triunfo del pueblo venezolano”, explicó el viceministro.

Igualmente señaló que existe un reconocimiento hacia el país, el cual se ha venido recuperando económicamente a través de la producción, venciendo con acertadas políticas, las agresiones imperiales.

Finalmente concluyó que “el mundo debe mirar toda la estrategia, el ensañamiento cruel, inhumano e ilegal contra la economía venezolana. ¡Bienvenido este acuerdo, bienvenido este proceso de diálogo que nos enrumba hacia la paz y el bienestar absoluto del pueblo venezolano que valientemente ha resistido las agresiones imperiales!”

No existen recursos de 🇻🇪 «protegidos». Existen recursos confiscados, robados y retenidos en el sistema financiero mundial (congelados o bloqueados, dicen los gringos, no nosotros). Stop hipocresía. Si estaban protegidos ¿por qué no los invirtieron en atender al pueblo?

— William Castillo Bollé (@planwac) November 28, 2022