Viceministro William Castillo: Venezuela no está en juego el 5 de enero en la AN sino el destino de la oposición

“Creo que lo que está en juego el 5 de enero no es Venezuela, el país seguirá en paz; el destino de la oposición es lo que está en juego”, manifestó este miércoles el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo.

“En este año que comienza hay que entender que lo que pase en la Asamblea Nacional (AN) va a repercutir de manera decisiva sobre el destino de la oposición”, destacó el reconocido funcionario público en una entrevista a 360°, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), y donde analizó lo que podría ocurrir el 5 de enero, cuando el Poder Legislativo se vea obligado a la designación de la directiva de la actual AN en desacato.

Consideró que Juan Guaidó puede ser reelecto en la directiva parlamentaria, debido a que desde EE.UU. el Congreso de ese país está presionando a los diputados opositores venezolanos para que permitan la continuación del autoproclamado pese a que internamente los grupos de la derecha habían acordado otra cosa para 2020.

Advirtió que el Congreso estadounidense aprobó una ley de presupuesto donde se incluyen enormes sumas de dinero para la derecha venezolana. “EE.UU. dijo en esa Ley, prácticamente, que no reconoce ningún poder en Venezuela que no sea la AN presidida por Guaidó”.

Además, Castillo denunció que esta operación estadounidense busca legalizar las presuntas “sanciones” contra Venezuela y asegurar recursos económicos “para sostener al gobierno fantoche, gobierno fantasma como llama el gobierno a Jua Guaidó”.

Ratificó que cualquier cosa que pase el 5 de enero en la AN en desacato, no afectará para nada el destino de Venezuela, sino a una oposición fracasada que en el año 2019 ha acumulado derrotas políticas sin precedentes.

“O la oposición se encamina y transita el camino del diálogo y el resto de la oposición se integra de verdad al esquema de discusión, la preparación de las elecciones parlamentarias y la normalización de la vida política o la oposición va a seguir hundiéndose en el descrédito y fracaso de un plan que no funcionó ni va a funcionar”.

Para Castillo, un presunto “Guaidó repotenciado” con el oxígeno que intenta darle el gobierno norteamericano, solo es un ejercicio de “respiración boca a boca como le dan Trump y Marco Rubio a este personaje”.

