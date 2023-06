Venezuela y Siria fortalecen cooperación en materia de Turismo

“Hoy tuvimos el honor de darle la bienvenida a este encuentro de Operadores Turísticos que se realiza aquí en la capital de Siria, este es el primer encuentro de este tipo entre Siria y Venezuela y eso es gracias a la reapertura del vuelo Caracas-Damasco, es un puente aéreo que va a unir a ambos pueblos”.

Biomorgi, destacó que como parte de la reapertura de los vuelos Caracas-Damasco, inicia un nuevo capítulo en las relaciones entre los dos países, “no hay razones para no ser optimistas, no hay razones para creer que esta reunión no tendrá un éxito rotundo en futuro cercano”.

Asimismo, explicó que los vuelos iniciaron con un viaje cada 15 días, con el objetivo de generar expectativas y evaluar la demanda para posteriormente evaluar la posibilidad de aumentar su frecuencia y realizarlos semanalmente.