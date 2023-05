Venezuela y Barbados fortalecen relaciones bilaterales

Con el objetivo de avanzar en la consolidación de una Venezuela democrática, independiente, solidaria con los pueblos hermanos, y que trabaja en la multilateralidad y pluriculturalidad de las naciones; la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Barbados, así lo informó en su cuenta de la red digital Twitter.

De igual forma, la vicepresidenta anunció que fue recibida de manera generosa por parte de la primera ministra del país insular, Mia Amor Mottley, a quien dirigió un fraternal saludo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

La vicepresidenta indicó que revisaron la agenda bilateral de ambas naciones a fin de construir lazos de solidaridad y fortalecer las relaciones, económicas, sociales, culturales, energéticas para el desarrollo de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Por su parte, la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottey, expresó su gratitud y alegría tras recibir en su nación a la delegación de Venezuela, liderada por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien estaba acompañada, por el canciller de Venezuela, Yvan Gil y el viceministro para el Caribe, Raúl LiCausi.

Bienvenida a Barbados, mi hermana Delcy @delcyrodriguezv y mis hermanos Yván @yvangil y Raúl @rlicausi. Barbados is strengthening relations with Venezuela in energy, agriculture, and air travel among other areas of cooperation. #Venezuela #Barbados pic.twitter.com/d9IsLxQaMq

