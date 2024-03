Venezuela va a una contraofensiva victoriosa en el campo social por la igualdad

“A partir de hoy 5 de marzo, vamos a una contraofensiva victoriosa en el campo social por la igualdad, por la justicia, por el socialismo bolivariano”, enfatizó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tras lanzar la Gran Misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez.

A once años del cambio de paisaje de Hugo Chávez, el jefe de Estado destacó que el comandante es “infinito” y “sigue siendo nuestro comandante supremo que está con nosotros en el recuerdo, la idea, y en la batalla de cada día”.

Subrayó que “11 años después podemos decir: Chávez no aró en el mar, Chávez sembró la consciencia, en mente, en alma pura, fértil, la consciencia de un pueblo, el pueblo de Venezuela, que no le falló a Chávez, no le ha fallado y jamás le fallará”.

La gran enseñanza – prosiguió el Dignatario – es que “convertimos el dolor en amor, en fuerza, coraje, valentía, y nos unimos firmemente como hijos, como pueblo (…) Los apellidos creyeron que había llegado su hora, su día, y lo intentaron… entre comillas, porque cada vez que vamos a elecciones, nosotros vamos de manera noble a elecciones, ellos comienzan su guerra contra el pueblo, contra los servicios públicos, la guerra psicológica internacional, la guerra psicológica nacional, contra la economía”.

El presidente Maduro agregó que hoy “podemos decir, por donde se han metido, por las buenas o por las malas: el pueblo ha triunfado y el pueblo va a seguir triunfando, unido, en un solo corazón, en una sola esperanza, hoy más que nunca, hoy más que ayer”.

En esta línea, instó al general en jefe, Vladimir Padrino López “a transmitir el agradecimiento y la admiración del pueblo de Venezuela a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y su lealtad absoluta al comandante Chávez, a la Patria y a la Constitución”.

Prensa Presidencial