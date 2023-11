Venezuela repudia declaraciones del presidente israelí sobre Latinoamérica

La República Bolivariana de Venezuela alza su voz nuevamente para un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza, y condena, la política de exterminio nazi que aplica Israel contra el pueblo de Palestina, a través de un comunicado oficial, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, repudió las recientes declaraciones del presidente de Israel Isaac Herzog, sobre la posición asumida por Latinoamérica, en contra del genocidio israelí.

En la red social X, @yvangil, el canciller venezolano expresó su repudio ante las “cínicas” declaraciones del presidente de Israel, “quien de manera desvergonzada realiza críticas sobre la posición digna asumida por los países latinoamericanos relativa al genocidio que aplica su país, al noble pueblo palestino”.

A continuación, texto íntegro del comunicado:

“La República Bolivariana de Venezuela expresa su repudio ante las cínicas declaraciones del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien ha formulado, de manera desvergonzada, críticas sobre la posición digna asumida por los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, relativa al genocidio que aplica su país al noble pueblo Palestino.

Venezuela recuerda, a quien funge como presidente del Estado de Israel, que sus actos sobrepasan largamente el límite de la decencia y el respeto, y se catalogan de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, los cuales tarde o temprano serán juzgados bajo las leyes internacionales. Mientras eso sucede, Israel debe cesar sus ataques indiscriminados a la población civil, y detener la masacre sistemática que comete contra el pueblo palestino, especialmente mujeres y niños.

El Gobierno venezolano se une a las manifestaciones de numerosos países latinoamericanos, quienes han pedido un cese al fuego inmediato, y han condenado la política de exterminio nazi que aplica Israel contra el pueblo palestino. En ese sentido, mantendremos nuestra voz en alto, denunciando la barbarie y promoviendo acciones para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas en favor de la creación de un Estado Palestino libre.

#Communique Venezuela expresses its repudiation of the cynical statements made by the President of Israel, who shamelessly criticizes the dignified position taken by Latin American countries regarding the genocide carried out by his country against the noble people of Palestine. pic.twitter.com/pyOm60a51A

— Yvan Gil (@yvangil) November 16, 2023