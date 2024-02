Venezuela reitera su apoyo a todas las iniciativas que busquen el cese de la violencia

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, reiteró su apoyo a todas las iniciativas que busquen el cese de la violencia, el respeto por la soberanía de los pueblos y el avance hacia un mundo más seguro y pacífico.

Durante su intervención en la Conferencia de Desarme, celebrada en Ginebra – Suiza, el diplomático aseguró que la paz «duradera solo puede lograrse a través del diálogo, el respeto mutuo y el compromiso firme con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas».

En ese sentido, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela reafirmó el «firme e inquebrantable compromiso con la paz y el multilateralismo como pilares fundamentales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional».

El canciller condenó, desde este espacio multilateral, «las atrocidades cometidas por la Potencia Ocupante (Israel), que constituyen crímenes de guerra y lesa humanidad y no deben quedar impunes».

Al respecto, señaló que en la Declaración Política del Comité Ministerial del Movimiento de los Países No Alineados sobre Palestina, adoptada recientemente en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Kampala, Uganda, Venezuela advirtió «las graves y trascendentales repercusiones de una mayor desestabilización de esta situación volátil, en ausencia de rendición de cuentas y de una solución justa».

Asimismo, aseguró que esta grave situación amenaza la paz y la seguridad regional e internacional, «exigimos el fin inmediato y completo de la agresión sistemática y violenta, de los actos de colonización y anexión y de la política de apartheid y abusos de los derechos humanos cometidos por Israel contra el pueblo palestino, incluida su continua negación y violación a su derecho a la libre determinación».

Además, lamentó que Estados Unidos e Israel hayan vetado la participación de Palestina como observadora ante esta Conferencia, «lo que constituye una desprestigiada maniobra para ignorar que el Estado de Palestina, en tanto miembro de la comunidad internacional, es un Estado Parte de diversos tratados internacionales, incluso aquellos en materia de desarme, del cual Israel no es Parte».

Finalmente, precisó que esta «escalada de violencia y el desprecio por la vida humana no sólo representa una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, sino que también eleva exponencialmente el riesgo de una catástrofe nuclear, dada la conocida capacidad armamentística y nuclear de Israel, de su disposición de usarla, y de su no adhesión al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares».

