Venezuela rechaza reciente informe sobre DDHH del Departamento de Estado de EE.UU.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el más reciente informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, así lo informó la Cancillería a través de un Comunicado Oficial ´publicado en su cuenta en Twitter @CancilleriaVE.

Texto íntegro del Comunicado

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el más reciente informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América., país que, a pesar de mantener una agresión permanente contra los derechos del pueblo venezolano, pretende calificar la actuación de otros gobiernos.

Asimismo, indica que un Estado que hace exactamente 20 años emprendió una de las invasiones más brutales en la historia de la humanidad contra el pueblo iraquí, causando centenares de miles de muertes, implementando métodos de tortura y utilizando armamento de guerra contra civiles, pretende cínicamente dar lecciones de cómo salvaguardar derechos humanos al resto de la humanidad.

«Esto solo demuestra que, para el gobierno de los Estados Unidos, los derechos humanos son simplemente una herramienta que utiliza para su conveniencia política, en base a narrativas distorsionadas».

Igualmente señala el texto que una vez más, se publica este informe para atacar a países soberanos, cuyas decisiones no se toman con el consentimiento de Washington, mientras que Estados Unidos, a lo interno, no logra contener la creciente pobreza, no logra mitigar la brutalidad del racismo policial institucionalizado, no logra abandonar medidas arbitrarias de privación de libertad de migrantes indocumentados y no deja de aplicar medidas coercitivas ilegales y unilaterales contra al menos 30% de la población mundial.

Mientras descalifican a otras naciones, Estados Unidos no ha firmado o ratificado importantes acuerdos como: la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el Estatuto de Roma; el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; entre otros. Mientras tanto, los principales artífices de guerras criminales, como la de Irak, gozan de total impunidad.

El Gobierno Bolivariano, a pesar de las agresiones permanentes de los Estados Unidos y sus cómplices, continúa defendiendo los derechos económicos, políticos y sociales de toda la población y continuará cumpliendo con sus compromisos multilaterales para garantizar la vida digna de todas y todos sus ciudadanos.

Caracas, 20 de marzo de 2023

YVKE Mundial