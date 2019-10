Trump alega que impeachment es un golpe de Estado en su contra

¿Golpe en Estados Unidos? Así lo denunció el magnate presidente Donald Trump, quien asegura que el proceso de impeachment es de carácter golpista.

….People, their VOTE, their Freedoms, their Second Amendment, Religion, Military, Border Wall, and their God-given rights as a Citizen of The United States of America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019