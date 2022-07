Venezuela peleará por el oro retenido en Banco de Inglaterra

La vicepresidente Ejecutiva de la República, alzó la voz este viernes para rechazar la decisión de tribunal británico que pretende apoderarse del oro venezolano, bajo parámetros ilegales que no forman parte de un control judicial y responden a los intereses de la ultraderecha venezolana, y aseguró que el Banco Central de Venezuela apelará a dicha decisión.

“La decisión de hoy, es una decisión insólita de un tribunal británico, la cual, está sometida, subordinada, amordazada a las decisiones de la corona británica, decisiones que no corresponden a ningún control judicial”, expresó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno Constitucional dirigido por el presidente Nicolás Maduro, seguirá defendiendo el patrimonio venezolano.

“El BCV fijó posición y acudirá a todas las instancias legales correspondientes. El presidente Nicolás Maduro tiene en sus manos una prueba contundente que será mostrada en los próximos días”, aseguró la alta funcionaria del Gobierno Bolivariano.

LEA AQUI: Comunicado BCV 29.07.2022

Reiteró el llamado al gobierno británico, para rectificar y no seguir con “esta farsa de que Juan Guaidó es el presidente de un país, no lo es y no lo va a ser nunca, el pueblo venezolano lo sabe y él no goza de su afecto”, sentenció la Vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Rodríguez insistió que el Banco de Inglaterra ha violentado todo el sistema internacional de inversiones, lo cual ha generado que Banco Centrales de otros países se hayan comunicado “con nosotros preocupados por las reservas que tienen en el Banco de Inglaterra, esta decisión deja mucho que decir de ellos”.

Recordó además que, en el pasado, el BCV dio en custodia unas reservas en oro al Banco de Inglaterra y este organismo «decidió quedarse con el oro de los venezolanos».

“Es por ello que el BCV acudió a los tribunales británicos para que se corrigiera esta situación insólita de reconocimiento al gobierno inexistente de Guaidó. Sin embargo, dicho tribunal «apeló a la anacrónica doctrina de una sola voz, donde el tribunal británico no puede cambiar las decisiones destempladas de la corona británica», apuntó.

Rodríguez indicó que esto contraviene el Derecho Internacional y el sistema internacional de inversiones. Por tal razón, el BCV acudirá a todas las instancias internacionales contra «esta terrible, nefasta, insólita y destemplada decisión», tal como lo anunció la institución este viernes en un comunicado.

VTV