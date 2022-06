Venezuela lleva propuesta de relaciones a largo plazo a Mandatarios de Eurasia

La propuesta de relaciones a largo plazo a mandatarios de Eurasia llevó Venezuela a los países durante la gira euroasiática, destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en entrevista con Al-Jazeera.

Se trata de planes a largo plazo, dijo el Mandatario venezolano al referirse a “la visión geopolítica que tenemos, relaciones estables, verdaderas, relaciones sostenibles y ya veníamos negociando con Irán durante varios años, estos años de la pandemia en el marco de la Comisión Mixta que tenemos con Irán”, ejemplificó.

Indicó que con la nación persa ya se venía negociando una visión de largo plazo. “Una visión por lo menos de 20 años. ¿Qué va a ocurrir en la humanidad en 20 años?, es una nueva época, tenemos grandes amenazas: El cambio climático, la guerra nuclear y otras amenazas, como el hambre, la miseria”.

En ese sentido, no escatimó en palabras para señalar que Venezuela es partidaria de construir relaciones estables de largo plazo con todos los países, razón por la cual – dijo – así se lo he propuesto a los mandatarios de los países que he visitado y aspiro que en el transcurso de este año o el próximo año podamos estar firmando planes de largo plazo para la cooperación en los temas vitales del desarrollo, de la humanidad con todos los países que he visitado y con otros más.

