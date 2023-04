Venezuela fortalece cooperación con la OPEP

El ministro del Poder Popular para el Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, sostuvo una reunión de trabajo, a través de una videoconferencia, con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais.

La información fue difundida por la OPEP, en su cuenta de la red social Twitter, @OPECSecretariat, en la que se señaló: “Los dos discutieron los desarrollos del mercado energético y exploraron posibles vías para mejorar la cooperación entre la organización y el miembro fundador de la OPEP”.

Venezuela es uno de los cinco países fundadores de la OPEP, cuya acta de nacimiento también rubrican Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait, el 14 de septiembre de 1960.

La nación suramericana acumula las mayores reservas de petróleo del mundo, con 304 mil barriles, lo que supone una cuota de mercado del 18 %. Asimismo, suma 197,1 billones de pies cúbicos de gas natural en reservas probadas, ubicándose en el octavo lugar a escala mundial.

OPEC SG HE #HaithamAlGhais met with HE Pedro Tellechea, Venezuela’s newly appointed People’s Minister of Petroleum, via videoconference. pic.twitter.com/fQ7v7nqfyI

— OPEC (@OPECSecretariat) March 31, 2023