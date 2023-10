Venezuela exige el levantamiento total de las ‘sanciones’ sin condicionamientos

“No aceptamos, ni aceptaremos jamás ningún tipo de injerencia en los asuntos que solamente podemos resolver las y los venezolanos. A estas alturas el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), debería saber que no aceptamos chantajes y sobornos de país alguno. Venezuela no es condicionable, somos respetuosos de la palabra empeñada, respetamos y defendemos lo firmado con la Plataforma Unitaria”, anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Rodríguez en nombre de la Junta Directiva de la AN y la Comisión para el Diálogo, a fin de rechazar de manera categórica las declaraciones del secretario de Estado de los EE. UU. Anthony Blinken, quien advirtió que el levantamiento parcial de las medidas coercitivas unilaterales hacia Venezuela no es definitivo, pues “Washington tomará medidas si no se cumplen los compromisos de los acuerdos firmados en Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana. El incumplimiento de los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a dar marcha atrás en los pasos que se han dado”.

A su juicio, Rodríguez puntualizó que el documento de la Casa Blanca es inaceptable, es falso y de manera categórica no corresponde con la realidad, “evidentemente las declaraciones de Blinken expresan una inmensa ignorancia de como funciona el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela”.

En ese sentido, el jefe de la delegación por parte del Gobierno Jorge Rodríguez, destacó que en Barbados ambas delegaciones se mantuvieron empeñados en garantizar un clima de tolerancia política y el respeto a la soberanía del país, la Constitución y las leyes “el Gobierno nacional ha sido enfático en que se respeten las leyes, la Constitución de la República y que todos hagamos votos por la paz, por la defensa de la integridad territorial, en especial la Guayana Esequiba y la recuperación del estado de bienestar para todos los habitantes del país”.

Recientemente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó que “no se pueden repetir más nunca las agresiones, y deben levantarse todas las sanciones criminales contra nuestra economía, contra el país y contra el pueblo”.

VTV