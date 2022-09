Venezuela e India avanzan juntas para construir un mundo pluripolar

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), Carlos Faría, anunció los avances de las relaciones bilaterales con la India, durante una reunión con el embajador en Caracas, Abhishek Singh, con quien evaluó el camino conjunto entre ambas naciones para la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar.

“¡Las relaciones entre Venezuela e India se siguen afianzando! Hoy 12 septiembre sostuvimos una reunión con el embajador @Abhishekifs, la cual fue muy fructífera para ambas naciones. Seguimos avanzando en la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar”, escribió en su cuenta, @Fariacrt.

Durante el encuentro, además, conversaron sobre una amplia gama de temas de cooperación bilateral en beneficio a ambos pueblos, informó el embajador de la India en sus redes sociales.

Ambassador Abhishek Singh held a meeting today at the Venezuelan MOFA with H.E. Mr. Carlos Rafael Faria Tortosa, Foreign Minister of Venezuela and discussed wide ranging issues of bilateral cooperation.@MEAIndia @IndianDiplomacy @DDNewslive pic.twitter.com/ZPApuCH2Oj

— India in Venezuela (@IndiaVenezuela) September 12, 2022