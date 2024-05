Con valentía y creatividad pueblo venezolano aprendió a generar su propia estabilidad

Prensa PSUV/Wilman Verdú.- Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, expresó la tarde de este lunes en rueda de prensa ofrecida en Caracas, que el pueblo venezolano aprendió a generar su propia estabilidad sin depender de la renta petrolera.

Al respecto Cabello, afirmó: “Lo que está ocurriendo en Venezuela es un fenómeno, así como el 11 de abril, que en menos de 48 horas este pueblo devolvió a su presidente el presidente Hugo Chávez, lo que está ocurriendo ahora es que este pueblo se está levantando a pesar del bloqueo, de las sanciones, de las persecuciones”.

Sobre las iniciativas populares de producción que hicieron retomar el sendero del desarrollo dijo que “eso genera unas bases de una fortaleza extraordinaria”, y con plena certeza agregó: “Pueden venir mil huracanes, cuando nosotros vemos hoy, que nos hemos levantado sin la renta petrolera, sin depender del petróleo; eso es una gran fortaleza y eso lo ha hecho nuestro pueblo”.

En juicio a las ofertas demagógicas de la oposición advirtió que quien diga ahorita que cuando llegue “va aumentar el sueldo a la gente en $3000 es un mentiroso demagogo, estaría prometiendo lo que no va a cumplir nunca, porque una cosa es lo que yo quisiera, y otra es la realidad”.

Apelando a la lógica, argumentó Cabello: “La realidad es que esos asesores están comprometidos con el gran capital no con la gente de a pie, pero no les importa nada que el pueblo tenga un salario mínimo por debajo, porque de ser así, no hubieran pedido sanciones, ni bloqueo contra Venezuela, contra los venezolanos porque fueron ellos quienes lo hicieron”.

“Yo soy testigo presencial que en cada reunión que tenemos el presidente Nicolás Maduro, pregunta cómo hacer para mejorar el ingreso de los trabajadores, y cuesta mucho hacerlo, pero el presidente se ha impuesto sobre algunas medidas que hay que tomar y hemos ido avanzando poco a poco”. Dijo.

“A nuestro pueblo se le garantiza así la salud en medio de la dificultad, se le garantiza la alimentación, la educación, si por la oposición fuese, el pueblo no recibía absolutamente nada”. Concluyó.