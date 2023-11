Unidad absoluta: Cruz Paredes llama a toda Barinas a participar este 3D en el Referéndum

Este sábado, desde la cancha 12 de Octubre, en un gran acto liderado por el coordinador estadal del comando de campaña Venezuela Toda en Barinas, Jorge Arreaza; se desarrolló el Encuentro 5×5 en el municipio Cruz Paredes, con la finalidad de seguir haciendo el llamado a toda la población a que salgan a participar en el Referéndum Consultivo el próximo 3 de diciembre en defensa del Esequibo.

De esta manera, el jefe político para Barinas, Jorge Arreaza, expresó que “en pocos países del mundo se somete a decisión del pueblo temas tan trascendentes como los de la integridad territorial, fíjense ustedes lo que está ocurriendo entre Palestina e Israel, una cosa terrible, ya no puedo ni ver las imágenes de los niños y las niñas muertos, mutilados.

Por otro lado, Arreaza explicó ¿cuáles son las 5×5?; “la estructura de nuestro partido, desde su estructura intermedia, pero sobre todo, sus UBCH, sus comunidades, sus calles, los Consejos Comunales, las Comunas; el otro gran vértice son los CLAP, los movimientos sociales del Gran Polo Patriótico. ¿Dónde viven estos cinco grupos de población? En el territorio, en la comunidad. Y es cómo, desde arriba, desde lo municipal, parroquial, UBCH, hacia abajo; cuando en realidad esa fórmula no debe ser así, debe ser desde la comunidad que le brinda a la UBCH el voto, la información, los insumos. Pero para eso tenemos que estar al menos estos cinco grupos y en esta oportunidad más todavía, porque si quieren sumarse y ser seis, siete, no sé, porque los partidos de oposición también son bienvenidos, y cualquier grupo, piense como piense”.

Por otro lado, Gustavo Ramírez, representante del movimiento social de ecologistas del municipio de Cruz Paredes, dijo que “desde el grupo ecológico La Ciénaga, quiero decirles que aquí estamos defendiendo la soberanía de nuestra Patria, aquí están los Consejos Comunales, el Poder Popular, aquí están los jefes de calle, los líderes de comunidad, las estructuras municipales y parroquiales del PSUV,

los jóvenes, los movimientos sociales, el Gran Polo Patriótico, en ese ejército de hombres y mujeres desplegados en todo el municipio; difundiendo la información y haciendo el llamado a todos unidos a votar el próximo 3 de diciembre“.

Por su parte, José Aramario, representante del GPP añadió que “tenemos que apresurarnos, porque no hay tiempo, mi gente, estamos organizados, estamos dispuestos y estamos haciendo el trabajo y vamos a demostrar, no solamente acá en el estado de Barinas, sino en todo el territorio nacional, que acá en el municipio de Cruz Paredes estamos organizados, estamos dando la batalla y vamos a vencer. Porque el Esequibo de Venezuela es compromiso de todos, y todo venezolano debe defender nuestra patria este 3 de diciembre; el llamado es como representante del GPP y miembro del equipo municipal, que salgamos a las calles a decirle al amigo, al que está contento, al que está descontento, que el compromiso es con la Patria, que el compromiso no es partidista,

que el compromiso es Venezuela y que el triunfo este 3 de diciembre es de todos. Por lo tanto, mi llamado es a votar, a luchar, a participar, a informar a la comunidad. Volvámonos Radio Bemba, portadores de este mensaje de victoria”, finalizó.

Prensa Comando de Campaña Venezuela Toda estado Barinas