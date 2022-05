UBCH de La Candelaría profundizan en los principios y conciencia revolucionaria

La tarde de este sábado, en espacios del Liceo Andrés Bello, en Caracas, tuvo lugar un importante evento organizado por las quince (15) Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), que conforman el territorio electoral de la parroquia Candelaria del municipio Libertador, en DC.

Humberto Vargas medina, responsable de la UBCH Luis de Luís de Camões, especificó: “en el día de hoy, tenemos un evento en el cual se enmarca la presentación de una obra teatral de contenido político revolucionario, con el equipo de Orlando Conde, denominada “las y los revolucionarios ni se cansan ni descansan”, que se relaciona con tres elementos que plantea el “V congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela” (PSUV), y que son organización, movilización y formación”.



“Hemos insistido en incorporar a toda la parroquia y a sus quince UBCH, e incluso, se ha incorporado la dirección parroquial del Partido que nos ha prestado una gran colaboración, aunque no ha sido parte ni de la producción, ni de la organización del evento”, destacó.

Afirmo que, “Este es solo el principio, ya que, seguiremos impulsando otras actividades que tengan contenido revolucionario, porque sin conciencia revolucionaria no hay partido revolucionario y sin partido revolucionario no hay revolución, por lo que estamos comprometidos con los procesos de formación y concientización de nuestra militancia, para el socialismo, el antimperialismo y la liberación nacional”.



En el encuentro se desarrolló la presentación de la muestra teatral antes mencionada y la inauguración de tres murales realizados con una extraordinaria técnica pictórica en escala de grises, que corresponden a tres iconos revolucionarios contemporáneos, como lo son Livia Gouverneur, quien estudió y se graduó en el recinto educativo y quien perdió la vida en 1961, en Caracas, en un enfrentamiento armado contra un grupo leal al dictador cubano Fulgencio Batista Zaldívar.

Otro de los murales, es una obra en honor al legado del cantautor criollo y combativo Ali Primera, y el último, es una obra realizada en honor al destacado gremialista, profesor y político, Aristóbulo Istúriz Almeida.

Carlos Flores, responsable de la UBCH Alcazar, aportó: “la actividad apuesta a un reencuentro con la militancia de las UBCH después de dos años de distanciada por causa de la pandemia por Covid-19”. “Ahorita nos estamos fortaleciendo buscando la integración de todas las quince UBCH y parte del equipo político con la gente”. Afirmó.

Prosiguió Flores refiriendo que “la integración es una de las bases para fortalecer la revolución, henos estado decaídos por pandemia, bloqueo, medidas coercitivas unilaterales, pero gracias a la resistencia y empuje del pueblo, Venezuela ha resurgido y esto es reconocido a nivel mundial”. Puntualizó.

Aura Villarroel, responsable de la UBCH Experimental Venezuela, dijo: “estamos aquí tratando de reunificar las fuerzas políticas de la parroquia Candelaria, porque estuvimos un poco dispersos, pero esto, nos traerá de vuelta la unidad que necesitamos en el Partido”.

Al evento asistió como invitada especial Dianora de Istúriz, viuda de Aristóbulo; quien manifestó estar muy impactada con todas las muestras de efecto y reconocimiento que han sido espontáneamente expresadas tanto por la gente, como por sus compañeras y compañeros de tantas luchas, “Aristóbulo fue un hombre que dedicó su vida en favor de la gente, vivió para eso, y es grato ver que la gente no lo puede olvidar; no es Aristóbulo uno de esos hombres que se pueda olvidar fácilmente”, concluyó.