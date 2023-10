Tinta cruda: Palestina

Por: Alfredo Carquez Saavedra

¿El hombre es la guerra? Esta pregunta podría tener muchas respuestas en la boca de un alma. Algunas extremas como las que al desembocar en un sí o en un no determinen el futuro de una persona o todo un pueblo. Pero también pudiese existir quien condicione una solución a la interrogante, mirando el contexto en el que tal situación, en este caso, el estallido de un conflicto, visible de pronto ante quienes actuaban como ciegos por conveniencia, termine entendiendo que el mismo no es nada nuevo sino que ha sido incubado por años para dolor de la humanidad.

La guerra es muerte de inocentes. Rara vez caen por ella quienes la provocan por intereses egoístas como la ambición personal, la sed de recursos naturales y el odio a los otros. No hay nada que pueda negar esa realidad. Los hijos de los ricos y poderosos no van al frente. Ni en Estados Unidos ni en Francia o Inglaterra ni en Argentina o Colombia. Y los de aquí no dejan que sus críos se queden en tierra bloqueada, esperando las bombas y sus marines. Esos ven la película desde Miami.

Ahora bien, hay quienes ven este terrible invento del ser humano desde el punto de vista del conquistador. Y quienes la enfrentan desde la resistencia a la agresión reiterada e impune. Los primeros cuentan con todo el apoyo de la arquitectura cultural creada por el capitalismo: cine, radio, televisión y redes sociales. Los segundos cuentan con la moral y la convicción de quien defienden sus familias, hogares y tierras ancestrales.

Una potencia se hizo porque si hace un poco más de 100 años un territorio ajeno, lejano, pero estratégico para sus planes coloniales y expansionistas. En ese tiempo la isla del norte hoy venida a menos era la dueña de casi la totalidad del planeta. Gran Bretaña dispuso en Palestina de lo que no era suyo para asentar ahí a una gente europea que se tomaba literalmente en serio (y aun lo hace) lo que dice un texto anónimo sobre su supuesto origen. Y no importó para nada la opinión de quienes poblaban el lugar. palestino.

Esa irresponsabilidad inglesa de ocupar y luego irse con la cabuya en la pata explica un tanto el origen del conflicto que una vez más causa tragedias en el Medio Oriente, se convierte en una excusa para el Estado nazi fundamentalista y terrorista israelí, alimenta el negocio de las armas y llena de textos e imágenes a los medios de comunicación de masas que bailan al son del dinero y no de las causas justas.