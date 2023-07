Tinta cruda | ¡Los marcianos llegaron ya!

¡¡Señores, los extraterrestres existen!!. Y por ahí andan de los más tranquilazos entre nosotros. Algunos de ellos, incluso, podrían estar, ahorita mismo, mientras Usted lee esta columna, haciendo campaña por algunos de los aspirantes a ganar las primarias organizadas por el segmento de la oposición venezolana que todavía confía en que las mismas se van a llevar a cabo.

Esto no lo digo yo, la información proviene de una de las patas de la mesa que conforman el poder imperial. Pero hay más. Una de mis fuentes del Pentágono afirma que en las instalaciones de ese edificio en donde se decide toda clase de acciones estratégicas terrícolas, se sospecha la presencia, entre los catorcena de precandidatos primaristas, de al menos uno o una, forma de vida alienígena.

La alarma cósmica se prende precisamente después de que David Grush, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; David Fravor, ex comandante de la marina y Rayn Graves, ex piloto también de la armada del país antes mencionado, juraron decir toda la verdad y nada más que la verdad ante la Subcomisión de Seguridad Nacional de Fronteras y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Y en esa comparecencia los militares retirados coincidieron en afirmar haber sido testigos de avistamientos de objetos voladores no identificados no una sino muchas veces y denunciaron a los gobiernos de su nación de ocultar información sobre tales encuentros y sobre la existencia de equipos y material biológico rescatados tras algunos accidentes sufridos por tripulantes extragalácticos.

Por mi parte, aunque estas noticias hay que leerlas con mucho cuidado pues los gringos no dan puntada sin dedal a la hora de seguir engañando a la opinión pública, de vez en cuando pienso en lo sospechoso que luce el disfraz encarnado en Juan Guaidó. Este ser se asemeja a una especie de involución de E.T. Es decir, menos agraciado y muchísimo menos inteligente. Cosa que indica que no todos los visitantes de más allá de nuestra atmósfera son intelectualmente privilegiados.

Sin embargo, y más allá de sus características individuales, la protección dada por el gobierno de Joe Biden a quien ha sido fiel acólito de Donald Trump, lo dice todo. Solo se explica por su naturaleza extraterrestre. El expediente X que se ha conformado con los datos del autonombrado y autoexiliado indica que viene de Urano, planeta en el que reina un invierno de 21 años de duración, fenómeno climatológico que con seguridad le congeló las neuronas, situación que no pudo resolver aun viviendo algunos años en La Guaira.

Alfredo Carquez Saavedra

alfredo.carquez@gmail.com

Caracas