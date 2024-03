Tinta cruda: De cuando Cupido flechó a Milei

POR: Alfredo Carquez Saavedra

Los efectos del día del amor y la amistad se hicieron sentir una semana después en Washington, capital de Estados Unidos, durante la reunión anual que los políticos de la extrema derecha de ese país realizan bajo el nombre de Conferencia de la Acción Política Conservadora llevada a cabo el 22 del mes pasado. Y aunque esa denominación podría indicar el establecimiento de límites muy precisos para cualquier comportamiento, uno de los invitados de honor, el presidente argentino, Javier Milei, mostró todos los síntomas de haber sido víctima de alguna de las flechas lanzadas el 14 de febrero por Cupido, al encontrase con el ex mandatario y actual precandidato en busca de revancha, Donald Trump.

Ante Donald, Javier se derritió cual adolescente frente a una estrella rock. Las imágenes muestran a un candidato que intenta guardar la compostura frente a un exitado mandatario que pareciera querer un autógrafo y algo más. Claro, hay que entender que el sureño forma parte de ese grupo de pequeños pequeños trumps en los que militan también Jair Bolsonaro, expresidente brasilero (que copio de su ídolo hasta el intento de toma del congreso); y Nayib Bukele, presidente salvadoreño que imita contra su propia gente el trato que le quisiera dar Trump a cuanto inmigrante haya en su país. Por cierto y valga la disgreción, no podemos olvidar que aquí tambien tenemos nuestros trumpitos: María Corina, Leopoldo, Guaidó, Julio…

Ahora bien, volvamos al caso Milei. Sorprende el cariño mostrado ante el precandidato Republicano, en contraste con las groseras muestras públicas de desafecto dirigidas en contra de su Santidad, el Papa Francisco, de quién ha dicho que es el representante del “maligno” en la Tierra. A su juicio “el Papa impulsa el comunismo, con todos los desastres que causó». Y he aquí otra perla: «la justicia social es la envidia, el resentimiento. Habría que informarle al imbécil que está en Roma y defiende la justicia social. Que sepa qué es un robo y que eso va en contra de los mandamientos».

Para no ser injusto con el hombre que quiere acabar con la pobreza en Argentina, eso si, matando de hambre a los trabajadores, hay que señalar que no es el único con esa visión de tan distinta a la que se puede leer en el Nuevo Testamento.

En la CAPC realizada en Dallas en 2022, un político mexicano nos iluminó con esta definición tan pero tan preclara y visionaria: “Dios es conservador, tal afirmación no tiene un aspecto político, guarda la esencia en un sentido teológico porque la Verdad no tiene caducidad. Dios conserva la Verdad para siempre y como hijos de Dios, somos conservadores porque conservamos lo que Él conserva”. Discurso propio del país que inventó a Cantinflas.