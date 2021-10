Tibisay Lucena: El pueblo da lecciones de valentía y las instituciones deben respaldar lo que te enseñan esas muestras de dignidad

La invitada de este domingo en el programa “Aquí con Ernesto” fue la Rectora de la Universidad Experimental de las Artes (UNEARTE), Tibisay Lucena, quien señaló que “el pueblo te da lecciones de valentía y las instituciones se deben colocar a tono con ese pueblo que te enseña esas muestras de dignidad”.

Lucena en conversación con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, indicó que “de los veinte años que estuvo en el CNE, de los cuales los primeros seis estuve como directora de implementación del Poder Electoral. Además de haber laborado en la Constituyente, donde me desempeñaba como asesora de la comisión de Régimen Político, que presidió William Lara. Y luego fueron catorce años como presidenta del Poder Electoral. Por lo que siempre estuve vinculada a los procesos electorales, ha sido y es mi pasión, de manera de estar vinculada a los procesos políticos en nuestro país”.

En ese sentido, abordó el tema de las elecciones del próximo 21 de noviembre y calificó de positiva la visita de la Unión Europea (UE) como observadora internacional en el proceso.

“Yo me alegro muchísimo que hayan finalmente venido bajo las circunstancias y las reglas de Venezuela, y porque han logrado entender que Venezuela se sostiene en sus propios pies y es un país, es una República, en donde la relación tiene que ser de respeto de Estado a Estado”, afirmó.

La rectora de UNEARTE habló de lo útil de los conocimientos que adquirió en sus años de formación académica y expresó “de mi experiencia por el Sistemas de Orquestas Nacionales, me quedó la disciplina y, mis estudios en sociología, contribuyeron en mi formación teórica y metodológica, esto me ayudó mucho para actuar en los cargos que tuve que desempeñar dentro del Poder Electoral”.

“De mi desempeño como rectora en el CNE, los momentos más difíciles, considero, fueron en el 2007. Justamente cuando el referéndum aprobatorio de la Reforma Constitucional, la situación política del país era muy densa, mucha tensión, y todo el país recuerda la noche de los resultados, muy estrechos, que ganó la oposición. El presidente Chávez fue un hombre muy respetuoso de la Constitución, de los poderes públicos, y de todas las actividades del Estado. Esa noche esos resultados fueron aceptados y eso reflejó y refleja la grandeza de este proceso político”, refirió.

Lucena rememoró otros momentos difíciles durante su gestión como rectora del CNE y comentó que “volviendo a los resultados, lo difícil de ese momento fue que el margen era tan estrecho, repito, que no teníamos un resultado irreversible, por eso, teníamos que esperar para poder dar un veredicto ajustado a lo que estaba sucediendo. Llegar a este punto fue lo más difícil de esa jornada del 2007″.

En cuanto lo que tiene que ver con las elecciones electorales, en el 2013, cuando las elecciones del presidente Maduro, admitió que fueron momentos extremadamente difíciles. En ese momento los resultados no eran tan estrechos, en medio de un luto nacional por la muerte del presidente Chávez, y una vez dado el veredicto electoral el candidato perdedor no aceptó los resultados.

“Entonces hubo un problema político, no fue técnico, ni de procedimientos, ni jurídico, ni de votos, es decir no fue electoral: fue político. Capriles, en su momento, pedía reconteo, le explicaba a el que podía hacer era una impugnación. No contar los votos porque para ello están las auditorias, existe una ley electoral, no se pueden pedir cosas que estén fuera del instrumento jurídico regulador del CNE”, concluyó.

Por otra parte, resaltó la rectora que “La Constituyente fue una guerra. Un momento también difícil. Amenazas contra funcionarios y funcionarias, querían quemar las máquinas de votación. En fin, tuvimos un saldo al interior del CNE que fue muy duro. Estuvimos entre dos procesos de voluntad; aquellos que no querían que las elecciones sucediesen utilizando cualquier medio, y los que, por su conciencia y talante de paz democrático, se ajustaban a la no violencia”.

Participación

“Ahora las oposiciones quieren participar y eso me parece muy bien hasta para ellos mismos. Ellos saben que en cualquier evento electoral los resultados son verídicos, siempre lo han sabido y aceptado. Pero, políticamente construyen una narrativa que les convenga ojalá eso esté superado por el bien de ello y de la democracia”, comentó Lucena.

Tibisay Lucena afirmó que “Hay una guerra entre las oposiciones una que se las jugó en el año 2018 en las elecciones presidenciales de mayo, y la otra que apostó a lo que sabemos que fue la violencia. “En lo relacionado con las declaraciones de Julio Borges, relacionado con Guaidó, etc., deslindándose del supuesto “gobierno interino”, él queda muy mal, nadie se lo cree, ha sido copartícipe de todos los intentos de desestabilización en estos últimos años en el país”, dijo Lucena.

UNEARTE

“Mi experiencia en UNEARTE, ha sido enriquecedora. Hay gente muy valiosa que quiere enriquecer todo lo que tenga que ver con la experiencia pedagógica en el contexto de las artes. Pienso que esta universidad va a dar un gran salto. Estamos en un proceso de transformación, y uno prioritario tiene que ver con la malla curricular, en donde están involucrados el personal docente estudiantes, con el fin de construir un país más inclusivo y una universidad vanguardista a nivel internacional”, finalizó la rectora de UNEARTE.

