Tarek Willian Saab: El 27F nos deja un gran compromiso por mantener la unidad del pueblo venezolano

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, refirió este lunes que la enseñanza que pudo dejar “El Caracazo”, el 27 de febrero de 1989, “es el despertar de la conciencia del pueblo que vivió un pasado espantoso, de violación de derechos humanos y de masacre, donde no hubo responsables y reinó la impunidad”.

Así lo dio a conocer, durante una entrevista en el programa 360º transmitido por Venezolana de Televisión, y destacó que hoy a 34 años de esa barbarie contra el pueblo de Venezuela, al Gobierno Revolucionario, le corresponde “mantener la memoria histórica, nunca olvidar y continuar con el compromiso de corregir los errores, conservar la unidad del pueblo y avanzar”.

El fiscal general consideró que El Caracazo, fue una doble masacre sin sanción, “hubo una impunidad atroz, porque a nivel judicial no se imputó a nadie, no se acusó a nadie, no hubo detenidos por parte del gobierno que violó los derechos humanos del pueblo”.

#EnVideo📹| Fiscal General, @TarekWiliamSaab detalló que los cálculos extraoficiales de fallecidos del #27Feb se encuentran entre los dos mil y tres mil occisos, expresó que fue una doble masacre y que nadie fue llevado a juicio ni imputado. #27FRebeliónAntiimperialista pic.twitter.com/LQP5YJuipl — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 27, 2023

Recordó a Carlos Andrés Pérez al llegar a segundo mandato como presidente, autorizó la movilización de cuatro mil soldados del Ejército que fueron lanzados a las calles asesinar gente.

“Extraoficialmente, hubo más de dos mil fallecidos, falleció gente en Petare, en el 23 de Enero, en las calles de Caracas, era terrible ver imágenes de niños en las calles asesinados por disparos de Fal”, comentó Saab, al tiempo que aseguró que esta masacre tuvo nombre y apellido, Carlos Andrés Pérez y muchos otros integrantes de su gobierno que quedaron impunes.

Destacó que fue Hugo Chávez, quien con su carácter humanista logró un gran cambio en el país, al proponer la Constituyente y realizar una nueva Constitución, que verdaderamente defendiera los derechos humanos y civiles de la población.

Saab hizo mención que la Constitución de 1961 fue violada desde la llegada de Rómulo Betancourt a la presidencia, donde se le dio impulso al lema, “disparen primero y averigüen después” e implementó un verdadero terrorismo de Estado.

Aseguró que para que suscitara El Caracazo, el 65 por ciento de la población vivía en pobreza crítica y el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, vino a imponer un paquetazo con el aumento del precio de la gasolina en más del 30 por ciento y el aumento al doble o triple del transporte urbano.

Saab hizo énfasis que en la actualidad han bajado en 40 por ciento las violaciones de derechos humanos en el país, gracias a la actuación judicial y las sanciones que se aplican desde el Ministerio Público y los tribunales de la Nación. “Se han imputado mil 695 personas por violaciones a derechos humanos, se han privado de libertad 860 funcionarios y casi 400 han sido condenados”.

#EnVideo📹| Fiscal General, @TarekWiliamSaab destacó que, en el país, desde el año 2018 al 2022, se han reducido en 40% las violaciones de los DD.HH.#27FRebeliónAntiimperialista pic.twitter.com/JT4Ewhv0p4 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 27, 2023

VTV