Estas son las tareas de la juventud del PSUV para el desarrollo del país

Elevar la capacidad de organización y formación política, para contribuir a la activación y perfeccionamiento de planes que conviertan a Venezuela en un país potencia, son las tareas que el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro, delegó a jóvenes integrantes de la organización política.

En un encuentro celebrado este martes en el Hotel Alba, en Caracas, llamó a los jóvenes a asumir un rol activo en el IV congreso del partido, cuya plenaria se celebrará a fines de julio; profundizar las acciones para la transformación política del país y fortalecer el ejercicio de cargos públicos por parte de noveles dirigentes.

“Son ustedes, muchachos, esa juventud que ha florecido con esfuerzo propio, a la que nadie le ha regalado nada y que ha asumido con disciplina y con conciencia transitar el camino de de la Revolución Socialista, Bolivariana. Ustedes con su conciencia, con su creatividad, con su forma de organizarse, que han dado una batalla tremenda en medio del acoso más cruel y criminal que imperio alguno ha hecho contra nuestro país en más de 200 años de República”, indicó Maduro en la actividad.

Al evaluar la coyuntura sociopolítica del país, Maduro llamó a los jóvenes a:

– Asumir el protagonismo y hacer cambios en Venezuela, pues “un país que quiera ver florecer su destino como nación tiene que tener una juventud potencia que ame profundamente sus raíces”.

– Elevar la capacidad de organización y formación política, para activar planes como Chamba Juvenil, programa social dedicado a incorporar a la juventud al campo laboral y educativo.

El plan, que pasará a ser gran misión, buscará consolidarse como una política social “para el estudio, para el trabajo para la productividad”, que se encargará de “tenderle la mano al joven de barrio, al joven de a pie, para buscarlo, para abrirle las puestas de participación”, expresó Maduro.

– Evalúa constituir y renovar el gabinete Ejecutivo con el 50% de jóvenes del Gran Polo Patriótico (GPP).

En cuanto al IV Congreso del Psuv, Maduro instó a:

– Participar de forma activa en el IV Congreso del Psuv para la definición de planes y estrategias sobre la solución a los problemas del país.

El encuentro debe ser “un congreso de definiciones, un congreso para escuchar al pueblo. Un Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para que me hable, para que me dirija, me proponga en esta tarea tan compleja y difícil”, dijo.

– Incorporar como mínimo cinco jóvenes del partido a la comisión central de la organización del IV Congreso y realizar propuestas a la dirección nacional del partido, para seguir fortaleciendo el proceso revolucionario.

Deben ser planteamientos que permitan “simplificar las estructuras de militancia, de dirección y funcionamiento del Psuv y la Jpsuv” para elevar sus niveles de eficacia y eficiencia, señaló Maduro.

– El presidente del Psuv pidió, para la realización del Congreso, que la mitad de los delegados sean jóvenes designados por las más de 14 mil Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) del país.

De cara a los comicios de concejos municipales, que el CNE evalúa realiza en diciembre próximo , Maduro:

– Propuso que el 50% de los candidatos a postular por los 335 concejos municipales del país, sean menores de 35 años, con el objeto de formar un nuevo liderazgo.

“Debemos generar una norma electoral interna y sea la juventud la que tome el poder político y los concejos municipales de los 335 municipios del país”, dijo.

-Planteó al Poder Electoral convocar a todos los organismos internacionales para participar como acompañantes para el evento comicial, para mostrar nuevamente las fortalezas del sistema electoral venezolano.

“Pido al Consejo Nacional Electoral, que convoque a todos los organismos internacionales a la Unión Europea (UE), a la Unión Africana (UA), a la Unión Asiática, a la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), a los consejos electorales, a los expertos de América Latina, del mundo, a los veedores de Europa y Estados Unidos, para que vengan nuevamente a participar de una fiesta electoral”, detalló.

El llamado a profundizar el rol de la juventud en el ejercicio de la política se inscribe en las seis líneas estratégicas de acción que marcarán la nueva etapa del proceso revolucionario: el diálogo, reconciliación y pacificación nacional; acuerdos económicos productivos para avanzar hacia la prosperidad; la lucha frontal contra la corrupción; el fortalecimiento y la ampliación del sistema de seguridad y protección social; la defensa del país frente a las amenazas imperiales; y la ratificación de la construcción del socialismo.

