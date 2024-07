Tania Díaz González: Venezuela está en el centro del debate geopolítico mundial

Prensa PSUV// Wilman Verdú.- Desde la Escuela Básica Bicentenario Republicano, en la avenida Lecuna de Caracas, la diputada a la Asamblea Nacional y vicepresidenta de Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), destacó el clima de absoluta paz en que se ha desarrollado el proceso electoral que tiene lugar en Venezuela este 28 de julio.

Al respecto, Tania Díaz, resaltó que hasta avanzada la tarde, el clima de paz es absoluto, y que el pueblo venezolano ha demostrado una vez más, el civismo y talante democrático que lo ha caracterizado durante estos últimos 25 años en los que se han celebrado en el país 31 elecciones.

Con base en el recorrido que la diputada realizó por diversos centros, dijo: “vengo del Liceo Andrés Bello, y acabamos de ver el mismo ambiente que aquí, mucha tranquilidad, mucha calma; todavía falta la otra oleada de gente que por cultura electoral siempre viene después de las 4 de la tarde, pero ha sido todo en un ambiente muy bonito”.

“Siempre vengo aquí, porque esta escuela la inauguró el Comandante Chávez, entonces tiene una carga energética muy bonita, me encanta”, “Por costumbre doy la vuelta y paso por esta escuela, por eso estoy en este centro, aunque no sea en el que me corresponde ejercer el voto”, evocó.

Resaltó que “Venezuela está en el centro del debate geopolítico mundial, el presidente dijo una cosa tal vez más graciosa, dijo que las Olimpiadas de París, sean noticia después que se cierre el proceso electoral en Venezuela, y eso es por muchas razones”.

“Una, es porque contamos con los recursos estratégicos que tiene Venezuela, el más grande de ellos es el petróleo, la reserva probada más grande del planeta, pero también, por la experiencia venezolana, lo que ha significado la democracia participativa y protagónica que nos dimos todos los venezolanos en la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1998”.

“En 24 años tenemos 31 elecciones celebradas que, a pesar de lo que dice la mediática internacional y el terror que meten, quienes llegan a visitarnos se consiguen una campaña abierta, con música, bailes, un pueblo alegre, un país en crecimiento acelerado y entonces, quienes nos visitan dicen; no es verdad lo que nos dicen las redes sociales y estamos viendo la verdad de la red popular que existe en Venezuela y siendo así, nosotros, encantados de que vengan”. Concluyó.