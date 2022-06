TANCOL son la punta de lanza para una intervención militar en Venezuela

A partir de órdenes directas de la oligarquía instalada en la Casa de Nariño, auspiciada por Estados Unidos, los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (TANCOL) actúan como “punta de lanza” en una maniobra de intervención militar en Venezuela.

La denuncia la realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró que los TANCOL “son grupos operativos del narcotráfico colombiano, se financian con narcotráfico”, siendo su responsabilidad primaria fungir como “avanzadas” en el territorio nacional.

Al referir las revelaciones presentes en el libro “A secret Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times, del exsecretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, detalló una de las acciones para controlar el territorio y neutralizar a la población son –precisamente- los TANCOL.

En este sentido, señaló que –a través de la Operación “Escudo Bolivariano 2022”- se constató que el armamento utilizado por los grupos narcoterroristas procede “del mercado siniestro de los Estados Unidos de Norteamérica para convertir a estos grupos en la punta de lanza del control territorial sobre Venezuela”.

El también Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) puntualizó que Washington considera a la administración de Iván Duque “su aliado especial”, mientras los gobiernos de América Central y América del Sur deben “dar la batalla contra el narcotráfico que viene de Colombia, sobre todo Venezuela que tiene 2.200 kilómetros o más de frontera”.

“En el Norte se la pasan dándole premios, medallas y reconocimientos a Iván Duque, a todos los narcotraficantes colombianos y los consideran sus aliados (…) Tenemos una batalla intensa”, reiteró.

Prensa Presidencial