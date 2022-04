Suman 232 nuevos casos de violación de derechos humanos a migrantes venezolanos

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN) que investiga los Crímenes contra Migrantes venezolanos en el extranjero informa que se han sumado 232 nuevos casos a la lista de denuncias de violaciones de los derechos humanos de los migrantes venezolanos en varios países de la región.

Estos 232 casos recabados a través de la oficina virtual de la Comisión Especial se suman a los 2.529 que habían sido reportados anteriormente por familiares de las víctimas, refiere el portal de Últimas Noticias.

Ahora el número de denuncias de violación a derechos humanos a los migrantes venezolanos asciende a 2.761, la mayoría de ellas registradas en Colombia, Chile y la frontera de México con Estados Unidos.

Julio Chávez, presidente de la Comisión Especial que investiga los Crímenes contra Migrantes venezolanos en el extranjero de la AN, informa, que ante esta preocupante situación que viven los venezolanos fuera de su territorio, la próxima semana presentarán en la plenaria del parlamento venezolano un informe con los detalles de todas las 2.761 denuncias de violación de derechos humanos a migrantes venezolanos.

En rueda de prensa desde el salón Francisco de Miranda del edificio administrativo de la Asamblea Nacional, Chávez declara que la intención es que el parlamento eleve ante el Ejecutivo nacional la propuesta de denunciar ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) las agresiones de las que son víctimas los migrantes venezolanos en el extranjero.

“Tomándole la palabra al mandatario argentino Alberto Fernández a quien le corresponde la presidencia pro tempore de la Celac es necesario que se conozca esta campaña que se ha desarrollado contra los migrantes venezolanos en diferentes países de la región con asesinatos, discriminación, desapariciones forzadas y violación a los derechos humanos”, explica Chávez.

De igual manera, el Presidente de la Comisión considera urgente reactivar la presencia de Venezuela en el Parlasur (Parlamento del Mercosur) “para denunciar estas agresiones que se han venido intensificando contra la población migrante venezolana”.

Así no nos inviten a las cumbres

El Presidente de la Comisión Especial que investiga los crímenes contra migrantes venezolanos en el extranjero de la AN manifiesta que la voz de Venezuela debe llegar a todas las instancias, “así no nos inviten a estas cumbres que están siendo convocadas, pero en donde no se discute la violación de los derechos humanos de los migrantes en el Tapón del Darién, por ejemplo”, dice en relación a la Cumbre de las Américas a la que no ha sido invitada Venezuela y a las recientes reuniones ministeriales de migración celebradas en Panamá.

Chávez insiste en que desde la Comisión que preside buscarán siempre los mecanismos y las maneras de mostrar las agresiones que padecen los migrantes venezolanos para “parar la campaña de xenofobia, de odio, discriminación, persecución, asesinatos contra la población migrante venezolana”.

Nueva Ley de Migrantes

Chávez adelanta que desde la Comisión que preside tienen previsto impulsar una Ley para los migrantes venezolanos que garantice los derechos fundamentales de los venezolanos en el extranjero.

Además indica que en los próximos días se reunirán con el exsenador chileno, Alejandro Navarro, quien presentará un informe acerca de los casos de discriminación y xenofobia hacia migrantes venezolanos en Chile.

YVKE Mundial