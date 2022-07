Sorainel Castillo: Desde el PSUV nos solidarizamos con las luchas de los pueblos indígenas en Ecuador

“Nosotros, en el marco de las 3R.Nets, impulsando la organización de las más de 50 comunidades indígenas que hacen vida en la geografía merideña, luego de hacer un vasto y minucioso recorrido y de escuchar la opinión de los líderes y lideresas aborígenes, expresamos nuestro rotundo y contundente apoyo a las luchas reivindicativas que hoy llevan adelante nuestros hermanos pueblos originarios del Ecuador, quienes no piden grandes cosas, si no que se les respeten sus derechos fundamentales, no solo a ellos como indígenas, también exigen respuesta ante la carestía de la vida en ese país gobernado por la derecha pro imperialista”.

Así lo expresó Sorainel Castillo, responsable estadal de la Comisión de Asuntos Indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Mérida, quien además destacó varias de las peticiones de los indígenas ecuatorianos y no son otras cosas como, que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que se condonen deudas a familias campesinas y que se respeten los derechos indígenas, pero también que no se privaticen empresas estatales y que no se incremente la actividad minera y petrolera.

“Vaya nuestra palabra de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en Ecuador, reciban ustedes nuestro irrestricto apoyo, especialmente con las familias de los que ya han sido asesinados por la represión de las fuerzas de seguridad, también con los hermanos que se encuentran detenidos injustamente, violando sus derechos fundamentales de protestar de manera pacífica”, aseveró Catillo.

Es importante destacar que luego de semanas de protestas en Ecuador, el ambiente que impera es un sentimiento generalizado de «indignación», en particular con el presidente Lasso, al punto de que algunos demandan su destitución en la Asamblea Nacional (Parlamento) por considerarlo el principal responsable de las muertes de manifestantes ocurridas en las protestas.

