Serguéi Lavrov: Amenazas de EEUU contra Rusia son «arrogantes»

Las amenazas de sanciones estadounidenses contra Rusia “son arrogantes y absurdas”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

“Este es el tipo de decisiones que el Congreso de Estados Unidos ha tomado más de una vez y no descarto nada”, agregó. Sin embargo, las negociaciones llevadas a cabo en Ginebra y en Bruselas sobre las garantías de seguridad en Europa, a pesar del enfoque intransigente de Occidente, fueron prácticas, aseguró Lavrov.

Lavrov califica de «arrogantes y absurdas» las amenazas de sanciones por parte de #EEUU https://t.co/SKvzmtciZM — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 13, 2022

“Puedo confirmar lo que dijimos: las negociaciones resultaron prácticas. Pese a que la postura de Occidente era bastante dura, intransigente en algunos momentos, inflexible, sin embargo, fue expresada de manera calmada, con un enfoque práctico, lo que nos permite contar con que Washington reconsidere las negociaciones realizadas”, dijo Lavrov en una entrevista con el canal televisivo ruso 1 TV.

En su opinión, el desarrollo de las negociaciones con EEUU depende de la reacción de Washington y Bruselas ante las propuestas de Moscú, en particular, las relacionadas con frenar la ampliación del bloque militar. El jefe de la diplomacia rusa recordó que EEUU y el Reino Unido prometieron en el pasado que la Alianza no se ampliaría hacia el este de Europa.

“El entonces secretario de Estado de EEUU, James Baker, en febrero y mayo de 1990, afirmó a (el presidente soviético) Mijaíl Gorbachov que la infraestructura militar no avanzaría ni una pulgada hacia el este del Óder”, denunció el titular.

Además, de la misma manera John Major, en ese entonces primer ministro británico, habló con Dmitri Yázov, ministro de Defensa de la Unión Soviética, y le aseguró que la OTAN no tenía planes de escuchar las demandas de Polonia y Hungría para sumarse al organismo.

Lavrov indicó que Moscú espera que Washington y Londres cumplan esas promesas y las plasmen sobre el papel. Enfatizó que su país aguarda actualmente por una respuesta a su propuesta sobre las garantías de seguridad, pero esa espera no será muy larga.

Enfatizó que “ningún país o alianza de países tiene derecho a reclamar el dominio en el Euroatlántico”.

Agregó que durante las negociaciones en Ginebra y Bruselas Rusia intentó “devolver” a sus socios “a los acuerdos elaborados en el marco de toda la comunidad euroatlántica”. Lavrov enfatizó que la delegación rusa tuvo por objetivo plantear las cuestiones importantes para la seguridad europea en general.

Lavrov sostiene que no se trata solamente de las exigencias unilaterales de Rusia de que no los toquen y no hagan nada que no les agrade, sino de los principios que buscan garantizar la seguridad de todos y todas, sin menoscabar los intereses de nadie ni dañar la seguridad de nadie.

Rusia exige a EEUU y a la OTAN, en su conjunto, garantías creíbles y vinculantes de que no emplazarán misiles de ataque cerca de sus fronteras, en particular en Polonia y Rumanía.

Washington cuenta ya con una base militar en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y otra en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.

LRDS