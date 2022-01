Segunda vicepresidenta de AN ratifica compromiso de difundir leyes para la juventud venezolana

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Vanesa Montero, ratificó su compromiso de difundir las leyes a la juventud y mujeres venezolanas como parte del parlamentarismo de calle anunciado por el presidente de la República Nicolás Maduro.

Así lo indicó Montero durante la entrevista telefónica concedida al programa Punto de Encuentro que transmite Venezolana de Televisión, en donde señaló: “Desde nuestros espacios y en el parlamentarismo de calle debemos decirle al joven cuáles son los reglamentos, leyes y la protección que hemos venido desarrollando desde la Asamblea Nacional”.

Resaltó que el Movimiento Somos Venezuela ha venido efectuando un trabajo importante en el territorio nacional a través de un despliegue en las comunidades y barrios en el país.

“Nos invita a seguir comprometiéndonos, formándonos porque somos la juventud que está en proceso de formación, crecimiento, y nos llena de mucha responsabilidad y de compromiso de hacerlo bien”, aseveró.

Finalmente, Montero recordó que en la reunión sostenida el pasado 4 de enero del Bloque de la Patria junto al presidente de la República, Nicolás Maduro, las líneas instruidas es hacer que la población conozca los artículos relacionado a las leyes tales como de Emprendimientos, Chamba Juvenil, entre otras.

VTV

#AUDIO📞| Segunda Vpdta. de la AN @35vanesamontero hace un resumen de los ítems que fueron mencionados en la instalación del Periodo Ordinario de la AN. Al respecto destacó la importancia de la difusión de las leyes que han sido aprobadas en la AN.#EncuestaDetecciónDeCovid pic.twitter.com/xXMcCWEMc5

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 6, 2022