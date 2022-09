Secuestro del avión Emtrasur es una maniobra imperial para despojar a Venezuela de sus activos

El presidente de la República, Nicolás Maduro aseveró que el secuestro del avión de carga Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), es una maniobra imperial dirigida por el FBI, cuyo objetivo principal es despojar de sus activos para atentar contra el pueblo venezolano.

“Es una maniobra contra Venezuela, como tantas otras maniobras, para robarnos activos, cuentas, dinero, oro en el exterior”, sostuvo el Mandatario nacional, al tiempo que manifestó que el Estado venezolano realiza una defensa legal para recuperar de sus secuestradores al avión y su tripulación que se encuentra en Argentina.

Reitero que el avión y su tripulación no han cometido ningún delito en Argentina “es una cosa increíble que una persona entre en un país y no puedan salir sin haber cometido ningún delito, no tiene ninguna orden”.

El Jefe de Estado aboga por la justicia en este caso “más temprano que tarde esta maniobra que viene de los Estados Unidos pueda hacerse justicia y valga la expresión recuperen su libertad los pilotos venezolanos, los profesionales iraníes y recuperemos un bien que le pertenece a Venezuela”.

VTV