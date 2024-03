Schémel: 80% de los venezolanos se autodeclaran esperanzados y optimistas

En la más reciente encuesta realizada por la empresa Hinterlaces se midió el clima emocional de la gente en el país el cual dio como resultado que “más del 80% de los venezolanos se declaran esperanzados y optimista”, detalló el presidente de la encuestadora, Oscar Schémel, durante una entrevista realizada en el programa A Pulso, que transmite Venezolana de Televisión.

Explicó que los sectores sociales valoran la oferta de futuro, las soluciones, las propuestas, que da el Gobierno venezolano.

Aseguró que sectores adversos al Gobierno Nacional no se presentan como alternativas y lo que hacen es sembrar en la sociedad sentimientos negativos “persistentemente desde hace 25 años la comunicación de la oposición y sectores adversos al Gobierno bolivariano se han dedicado avivar la neurosis en la sociedad y no a presentarse como una alternativa.

El también diputado a la Asamblea Nacional, aseveró que el chavismo ha adquirido una fuerza dominante y la concepción de nación está más alineada con los principios de la Revolución Bolivariana y no con los de la oposición.

Destacó que el discurso de la oposición se fundamenta en la indignación, a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno Bolivariano, que responde a esto con un conjunto distinto de expresiones lingüísticas, simbólicas y emocionales.

Resaltó que hoy el 55% de los venezolanos considera que la situación económica está mejorando debido a que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha posicionado como el líder más preponderante que aborda los problemas de la población y ofrece propuestas para solucionarlos.

“En los últimos días, hemos visto un líder más cercano a la gente y la cercanía empodera, crea garantías de seguridad, de estabilidad, proporciona certeza, liderazgo, humildad, eso le da un impacto muy poderoso a la gestión”, aseguró.

En ese sentido, el parlamentario aseveró que “la oposición venezolana no tiene un candidato fuerte, una propuesta, no hay lazos afectivos con las mayorías, no hay presencia en las calles ni con movimientos sociales, es una oposición ausente”.

Expresó que desde el inicio de la Revolución Bolivariana, aspectos como la inclusión, la justicia social, el empoderamiento y el reconocimiento de las zonas populares han sido esenciales para su consolidación.

Indicó que 3 de cada 4 electores no confía en que la oposición tenga el poder de resolución de los problemas económicos del país, “hasta este momento no ha habido ni una sola propuesta, ni una declaración, con relación a los problemas fundamentales del venezolano, principalmente en lo económico”.

Mencionó que la oposición venezolana ha menospreciado y continúa menospreciando a los sectores populares del país, “se rebelaron contra Chávez y adversaron a Chávez no porque proponían una Revolución sino porque era un pata en el suelo, campesino y soldado. El rechazo profundo, emocional y subjetivo contra la revolución bolivariana estuvo más basado en el desprecio hacia los sectores populares que en una propuesta ideológica”.

Destacó que la humildad, el conocimiento y la capacidad de ofrecer soluciones tendrán un efecto significativo en la evaluación del liderazgo de los candidatos en las próximas Elecciones Presidenciales de Venezuela, por lo que consideró que quien reúne mayores fortalezas y posibilidades para ganar las elecciones presidenciales de 2024 es el chavismo.

Asimismo, destacó que el jefe de Estado escribe su propio liderazgo, “el presidente ya no solo es el hijo de Chávez, es el nuevo líder de la Revolución Bolivariana”.

VTV