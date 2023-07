Sancionada Ley de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias

Diputados y diputadas de la Asamblea Nacional (AN), aprobaron en segunda discusión la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, con el objetivo de proteger al pueblo venezolano en cuanto al pago de los tributos en el territorio nacional.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, felicitó a los parlamentarios que trabajaron en esta Ley y dijo que la misma llega a poner orden y sobre todo a proteger al ciudadano y ciudadana de a pie, al joven emprendedor, a los comerciantes, a los empresarios a las alcaldesas y alcaldes, pero sobre todo beneficiará a las alcaldías de las pequeñas ciudades del país porque permitirá armonizar el pago de tributos en las Alcaldías y Estados.

El parlamentario Rodríguez manifestó que uno de los logros de esta importante Ley, es que se disminuyen la cantidad de impuestos a pagar por los ciudadanos. En este sentido, pidió a los diputados y diputadas “recorrer el país para dar a conocer este instrumento legal y evitar que caiga en el saco de la zona gris de las mentiras, de las falsas noticias y las manipulaciones.

El diputado Nicolás Maduro Guerra tomó el derecho de palabra y manifestó que esta ley viene a generar el equilibrio micro y macro económico necesario, para impulsar al país “en la victoria próspera que hemos enrumbado bajo la dirección del presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Mientras que, el parlamentario Óscar Ronderos, aseguró que el sector de la derecha acompañará la generalidad de la ley, al considerar que es un instrumento jurídico normativo que establece límites a la tributación estadal y municipal y que viene a contribuir y mejorar la condición de los contribuyentes, para que no se cobren impuestos excesivos, no se cobren impuestos al consumo, no se cobren impuesto al tránsito de alimentos y productos, en consecuencia, dijo, “creemos que contribuye a una mejor calidad de vida de los ciudadanos”.

La Ley contempla siete capítulos con un total de 53 artículos, la cual dijo, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, será remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La nueva normativa legal se rige bajo los principios de legalidad, justicia, equidad, integridad territorial, coordinación, armonización, cooperación, solidaridad, concurrencia, corresponsabilidad, progresividad, generalidad, buena fe, productividad, capacidad, contributiva, no retroactividad, no confiscación, eficiencia, eficacia, celeridad, transparencia, simplicidad y seguridad jurídica.

El nuevo instrumento legal será de interés general y orden público; en el se establece que los estados y municipios coordinarán con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas, los estímulos fiscales que aplicarán en sus respectivos ámbitos territoriales.

En el documento legal se establece que el pago de tributos se realizará en moneda nacional; sólo podrán utilizar el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, como unidad de cuenta dinámica para el cálculo de tributos, accesorios y sanciones.

VTV