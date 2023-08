Desde San Juan de Guanaguanare | Primitivo Cedeño: En cada parroquia y comunidad de Portuguesa está vivo el legado del Comandante Chávez (+FOTOS)

Durante una calurosa caminata, efectuada en las calles principales de la parroquia San Juan de Guanaguanare, del municipio Guanare del estado Portuguesa, el pueblo con consignas, pancartas y algarabía ratificó el compromiso que tienen con las políticas del presidente Obrero, Nicolás Maduro, el protector del pueblo.

El jefe político del PSUV en Portuguesa, Primitivo Cedeño, en compañía del alcalde Oscar Novoa, el enlace nacional de la JPSUV y los miembros de la estructura parroquial, destacó que hoy más que nunca el legado del Comandante Chávez está en todos los rincones del estado.

Asimismo, apuntó que los enemigos de la Revolución están llevando una campaña contra las políticas del presidente Nicolás Maduro, para hacerle creer al pueblo que es el Gobierno que dirige el conductor de Victoria, es el responsable de lo que pasa en Venezuela.

Enfatizó, que en Portuguesa no hay cabida para la oposición, «acá tenemos un pueblo que está claro y consciente que el único que nos guía al camino de la victoria es Nicolás Maduro, no se vistan que no van, el que va es Nicolás».

DANIS MORILLO

Prensa PSUV