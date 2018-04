Daza insta a pueblos de la región a mantener la unidad para combatir las oligarquías

Mantener la unidad de los pueblos para combatir a las oligarquías conservadoras y liberales de América Latina es el llamado que realizó Roy Daza, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), durante un conversatorio sobre la vida del líder y luchador social colombiano Jorge Eliécer Gaitán a 70 años de su asesinato.

“La unidad, esa es la clave. Gaitán decía que el pueblo no se podía dividir entre pueblo liberal y pueblo conservador, porque lo que estaba planteado era la unidad del pueblo contra la oligarquía. Lamentablemente no pudo hacerlo, lamentablemente no ha sido posible aun en Colombia”, expresó Daza desde el Campamento de Pioneros en el municipio Chacao, donde se llevo a cabo la actividad.

Agregó que actualmente en América Latina se está librando una batalla contra las fuerzas oligárquicas conservadoras que asesinaron a Gaitán y que en su momento impidieron que se estableciera una democracia verdadera en Colombia.

“Desafortunadamente eso no ha sido posible en Colombia, pero afortunadamente en nuestro país -Venezuela- hemos dado pasos gigantes con nuestro comandante (Hugo) Chávez, para poder ir implantando poco a poco, con avances y retrocesos una línea a seguir, una democracia participativa valedera, protagónica, una democracia del pueblo que es efectivamente lo que esta planteado en América Latina”, dijo Daza para AVN.

Gaitán fue asesinado de un balazo, en el centro de Bogotá, Colombia. Fue senador por Nariño en 1942; presidente del Senado en septiembre del mismo año y candidato presidencial en oposición al liberal oficialista Gabriel Turbay, creando el Movimiento Liberal Gaitanista.

El asesinato de este líder social provocó grandes protestas populares, conocidas como El Bogotazo, y la apertura del periodo de conflicto más largo registrado en América Latina, que ha dejado más 200 mil muertos y 5,3 millones de desplazados.

En este encuentro también participaron representantes del Poder Popular, de las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCH), de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y toda la estructura socio política del Psuv, junto al protector de Chacao, Jorge Chayeb.

AVN