Rodríguez: 2023 será el año del crecimiento económico

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, anunció este lunes que la recuperación de los ingresos de Venezuela en este año 2023, van a significar mejoras en el nivel de vida de los venezolanos.

Así lo destacó este lunes tras ser entrevistado por el periodista Francisco Bautista,”Kiko Bautista”, en el programa Kicosis transmitido por Globovisión.

Durante la entrevista, el parlamentario habló sobre el proceso de recuperación económica que ha venido atravesando Venezuela en medio de sanciones y un brutal bloqueo, subrayando que lo primero que se debe recobrar es el nivel adquisitivo de los venezolanos, ya que contra ello fue que se dirigieron los ataques de quienes tanto daño le han hecho al país.

Explicó, que la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar y cualquier posición de transformarla debe pasar por un proceso de reforma en la Constitución que no está planteado en este momento.

Por otra parte, declaró que no es cierto que no se hayan atendido las necesidades de reconocer cuando las cosas no se han hecho completamente bien y corregirlas rápidamente en un contexto complejo debido a la “brutal arremetida económica contra Venezuela”.

Según Jorge Rodríguez, en la nueva política económica del presidente Nicolás Maduro ha ocurrido un proceso de recuperación, cicatrización y sanación evolutiva.

“Si revisas los números económicos ya están en azul, hubo un aumento de la producción, hubo aumento del PIB, los índices sociales no han generado un deterioro como debiera haber ocurrido con la agresión que recibimos, pues se han mantenido en unos niveles que solamente se explican por la atención que ha tenido el Gobierno”, expresó.

Manifestó que estos avances se han logrado en medio de un contexto donde le robaron al país 1.500 millones de dólares que pertenecen al Banco Central de Venezuela.

No obstante, Rodríguez aseguró que el 80% de los venezolanos están en contra de las sanciones y a pesar de ello, la extrema derecha venezolana insiste en que es necesario mantenerlas, por lo cual considera que “esa posición chantajista es una forma un poco sádica de decir que su rédito político solamente lo obtienen del sufrimiento del pueblo”.

Prensa Presidencia AN