Resumen latinoamericano | Perú: “Los 12 apóstoles de la economía peruana”. Entrevista al sociólogo Julio Roldán

Por: Geraldina Colotti

Julio Roldán es sociólogo, doctor en filosofía por la Universidad de Bremen. Fue docente en varias universidades en el Perú y en Alemania, en la Universidad de Hamburgo, Bremen, Potsdam y Libre de Berlín. Ha publicado trabajos de investigación de carácter histórico-político y filosófico como: Perú: Mito y realidad (1986), Gonzalo, el mito. (1990), Vargas Llosa entre el mito y la realidad (2000), Las 2 caras del continente americano y otros ensayos (2002), América Latina. Democracia y transición a comienzos del tercer milenio (2005), Latinoamérica. La mentalidad colonial y otros ensayos (2010), La ciudadanía mundial (2014), Weimar. Tres momentos en el desarrollo político-filosófico en Alemania (2015), Mi lucha. Antecedentes ideológicos y políticos de un controvertido libro (2018). La guerra de los 20 años. (2020). Capitalismo y revolución (2022). Navegando entre la filosofía y la política (2023). En el nivel literario, Viejas historias vueltas a contar (2002), Crónica de un trotamundo (2008), Hijas de la guerra (2014).

En uno de sus recientes viajes a Italia, hablamos de la situación del Perú desde el punto de vista de un intelectual militante que, como dice la cita de Mariátegui colocada en el exergo de su importante volumen sobre la guerra de clases, (La guerra de los 20 años), mantiene una mirada marxista sobre los acontecimientos históricos, libre de chantaje y censura.

—¿Cómo fue su carrera política?

—Mi carrera política se inició en los años universitarios, década del 70 del Siglo XX. No he sido militante partidario. Mi trabajo político e ideológico se ha centrado en el nivel académico e intelectual. En ese nivel me sigo desenvolviendo hasta la actualidad.

—¿Ha estado en prisión por motivo de la guerra de guerrillas?

—Sí. Estuve en prisión en 3 oportunidades, cada vez por 15 días, en el local de la policía política llamada DINCOTE (Dirección contra el terrorismo). Se me acusaba de hacer apología al terrorismo, es decir, por no condenar a Sendero Luminoso. Yo sostenía, sostengo, que ése fue un fenómeno producto de las condiciones históricas, económicas, sociales, políticas y culturales propias de la sociedad peruana

—¿Por qué se fue del Perú?

—Después de la tercera detención, junto con mi pareja de entonces, marzo de 1993, decidimos salir y solicitar el asilo en Alemania. La razón fue que en el Perú nos podían desaparecer o encarcelar con el argumento de que, no sólo hacemos apología al terrorismo, sino de que somos terroristas. Quien es calificado de terrorista no tiene derechos, pues se le aplica El derecho penal del enemigo ideado por el juristas alemán Carl Smithe y desarrollado por el también jurista Günther Jakobs.

—¿Escribió algunos libros sobre Sendero Luminoso. Qué tesis contienen?

—He escrito 2 libros sobre Sendero Luminoso. El primero se titula Gonzalo el mito. Apuntes para una interpretación del PCP (1990); el segundo lleva el título La guerra de los 20 años. Un fantasma luminoso recorre la sociedad (2020). Lo que yo evidencio es que Sendero Luminoso, su jefe Abimael Guzmán, no vino del cielo, no nació espontáneamente como brota la planta silvestre en el campo. Las causas debemos buscarlas en la historia peruana, plagada de violencia, en las diferencias y luchas de clases sociales, en la aguda desigualdad social, en la exclusión política, en la marginación cultural de la cual son víctimas las grandes mayorías peruanas.

—¿Cuál es su valoración de esa experiencia y por qué no es posible discutirla al margen de un proceso de criminalización de la memoria y de quienes quieren reapropiarse de ella sin censura?

—Las clases dominantes peruanas, clasistas, racistas, culturalistas, no comprenden a esa sociedad que explotan, oprimen y controlan. Como no la comprenden, no les interesa dar soluciones a los males de la misma. Por el contrario, a quienes reclaman cambios, como pretendió Sendero Luminoso recurriendo a las armas, los califican como criminales, como terroristas, en la medida que existe una legislación adecuada que tipifica ello seguros de su poder. Esta seguridad ideológica y política es el motivo que no les permite entender lo ocurrido en los 20 años de guerra (1980 – 2000). Es por ello que todo aquel que intenta seriamente analizar de manera objetiva esta etapa histórica del Perú es acusado de hacer apología al terrorismo y se le abre un proceso como tal. Además, como ellos ganaron la guerra, imponen su narrativa de la misma. La memoria de la guerra es la de los vencedores, es decir, las clases dominantes, las Fuerzas Armadas, el Estado.

—¿Cómo perciben ese período las generaciones más jóvenes?

—Hasta el momento, la mayoría de la juventud peruana no sabe que existió un movimiento guerrillero que intentó cambiar la vieja república peruana y reemplazarla por la República Popular de Nueva Democracia. Los que saben algo tienen miedo de hablar sobre el tema. Sendero Luminoso es un tabú en la sociedad peruana. Sobre el tema sólo deben hablar los vencedores a través de sus teóricos y propagandistas.

—¿Qué opina del Movadef, donde milita mucha gente joven, y de su criminalización?

—El MOVADEF es una organización política que busca legalizarse y de esa manera participar en las elecciones. Ellos no levantan ninguna bandera que tenga que ver con la revolución a través de la lucha armada. No obstante, el Estado peruano, a través del Jurado Nacional de Elecciones, no le permite hacerlo recurriendo a un sinnúmero de argumentos políticos más que jurídicos. Es una organización, que a pesar de las condiciones en las cuales se expresa, tiene una cantidad respetable de gente joven en sus filas. Muchos de ellos han sido criminalizados bajo el argumento de que forman parte de una organización criminal que, según la policía política, se preparan para reiniciar la guerra popular en el Perú.

—¿Cuál es su análisis de lo que está pasando en el Perú?

—El partido Perú Libre, con Pedro Castillo, ganó las últimas elecciones. Ese hecho, las clases dominantes peruanas, jamás lo aceptaron. Desde un primer momento, no le permitieron gobernar hasta que Castillo se vio obligado a leer ese discurso que fue el motivo de su destitución. Yo creo que las Fuerzas Armadas le ofrecieron su apoyo y él, creyendo eso, tomó esa decisión que dio pie a su destitución.

—¿Qué intereses sustentan el Gobierno usurpador de Boluarte?

—El poder económico en el Perú descansa, principalmente, en los llamados 12 apóstoles de la economía peruana. Éstos tienen su base en la minería, la agroindustria de exportación, el narcotráfico y la economía informal. Ese grupo controla los medios de comunicación, el Parlamento, la iglesia católica, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, bajo el apoyo del capital y Gobiernos extranjeros, en particular, de EEUU. Boluarte es una títere de estos sectores; cuando ya no la necesiten la licenciarán y hasta la tomarán presa.

—¿Qué opina de la política del Presidente Castillo y qué piensa de su secuestro?

—Pedro Castillo sólo ganó el Gobierno mas no el Poder, nunca pudo gobernar. El motivo central es que tuvo a todo el Poder en contra y, secundariamente, tuvo problemas al interior de la organización que lo llevó a ganar las elecciones. Su destitución, su detención, dice el Constitucionalista y abogado de Castillo, Guido Crozatto, es inconstitucional, su detención es ilegal. El letrado afirma que, si es que se sujeta al derecho doctrinario, Castillo debe ser liberado de la cárcel y restituido como Presidente del Perú.

—¿Cree que hoy hay fuerza para un proceso Constituyente que logre ganar e imponer la democracia participativa y protagónica como en Venezuela o Bolivia o corre el riesgo de terminar como en Chile?

—No veo que en el Perú, en el momento, se pueda llegar a lo que usted pregunta. No hay organización u organizaciones a nivel nacional para que garanticen una democracia directa o participativa. De llegar a ese nivel, por la poca politización y organización, terminaría, lamentablemente, como la experiencia chilena de las últimas semanas.

—¿Cómo encaja el Gobierno usurpador de Boluarte en los intereses geopolíticos internacionales?

—La disputa entre un poder imperialista que decae, EEUU, y un poder que emerge, China, determina que el Perú es una zona en disputa. El control tradicional de EEUU sobre el Perú se resquebraja en la medida que los préstamos bancarios, el comercio y la infraestructura impulsada por China en el Perú va en aumento. El caso más evidente es el Puerto de Chancay, que será el puerto más amplio y moderno de toda la Costa del Pacífico. Sobre el tema, el Gobierno de Boluarte no se ha pronunciado aún.

—¿Qué opina del proceso de integración latinoamericano liderado por Cuba y Venezuela y de esta nueva ola progresista en América Latina?

—Esperemos que se realice esa ansiada –por muchos– integración como lo desearon, en sus tiempos, Bolívar, Martí y el Che Guevara. Vamos a ver si las políticas económicas inspiradas en el capitalismo con rostro humano de J.M. Keynes, practicado por la Social Democracia, puede resistir los embates del capitalismo salvaje, el neoliberalismo, en decadencia; pero aún vivo.

—¿Cómo ve la situación en Europa con el conflicto en Ucrania y la creciente subordinación de la Unión Europea a EEUU?

—Europa perdió las 2 últimas guerras mundiales, el último proyecto europeo para mantenerse como el centro de la civilización fue el fascismo. EEUU ganó las 2 guerras y se convirtió en el centro de la civilización. Europa no tiene capacidad, en ningún nivel, de entrar en una disputa mundial. Europa, en gran medida, es una semicolonia estadounidense. En Italia existen 130 bases militares de la OTAN, es decir, estadounidenses. En torno a la guerra en Ucrania, Europa sigue la narrativa de EEUU. Lo dijo el Presidente francés, Emanuel Macrom, Europa es un vasallo de EEUU. Nuevamente, hay que repetirlo, Europa no tienen ningún rol determinante en el panorama mundial. Su momento en la historia ya pasó. Tiene que contentarse a seguir a su amo, en estos momentos EEUU.

—¿Cuál es su compromiso en Europa a favor de su país?

—Los Gobierno europeos no han dicho nada respecto a la destitución del Presidente Pedro Castillo, con su silencio avalan al Gobierno actual. Si esto hubiese ocurrido con otro Presidente de su simpatía, seguro que estarían haciendo un escándalo mundial. No es novedad para los que conocemos la historia política europea.

—¿Cuál es el hilo conductor de su trabajo de investigación?¿Qué pretende comunicar usted?

—Yo soy marxista. Recurro al materialismo dialéctico y al materialismo histórico como herramientas teórico metodológicas para analizar, interpretar, sintetizar, el desarrollo de la sociedad en general y la actual coyuntura en particular. Creo que en ese nivel se debe también dar la polémica con la concepción, con la ideología, con la política, de las clases dominantes. Estoy convencido, gracias a la lógica de la razón y a las palpitaciones del corazón, que un mundo mejor que el sistema capitalista es posible. El capitalismo es un sistema histórico, es decir, tiene un comienzo y un fin.

—¿Cuál será el tema de su próximo trabajo?

Estoy escribiendo un libro cuyo título provisional es China nuevamente el centro de la civilización. Aquí deseo demostrar dos hipótesis. La primera: La civilización europea y su prolongación en EEUU, que fueron el centro de la civilización en los últimos 2000 años, entra en decadencia y ese lugar vuelve al Oriente, concretamente a China. Este es un proceso que durará algunas décadas. ¿Por qué nuevamente China? Porque China fue donde se originó la civilización humana. Estoy pensando en las ciudades y el Estado. Regresa algunos milenios después; pero a un nivel superior. El desarrollo de la humanidad no es en círculo, ni lineal, sino que en forma de espiral. La segunda: El sistema capitalista no colapsa, se desarrolla con China, ella se ha convertido en la locomotora que jala al sistema en su conjunto. Estas dos hipótesis tengo que demostrarla recurriendo a datos concretos y una comprensión lógica del movimiento histórico-social.