Resaltan en comunidad de Caricuao importancia de votar en referéndum consultivo

Como parte de la campaña “Venezuela Toda”, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, se desplegó en la parroquia Caricuao junto al poder popular, específicamente en el sector El Onoto, donde llevaron a cabo un recorrido casa a casa con el fin de sensibilizar y dar conocimiento a la comunidad sobre la importancia de votar el próximo tres de diciembre en el referéndum consultivo por el Territorio Esequibo, según publicación en la red social Instagram, @gobdecaracas.

“Estamos concientizando al pueblo con el volante que expresa las cinco preguntas que se deben responder para poder defender nuestro Esequibo”, señaló Fernández.

Asimismo, destacó que durante el recorrido se pudo evidenciar la unión de toda la comunidad ante esta convocatoria, “cuando veníamos haciendo el recorrido casa a casa me encontré con dos personas que no conjugan con la Revolución, y me decían que van a ejercer su voto este tres de diciembre porque es un tema de todos los venezolanos”, sentenció.

Del mismo modo, invitó a todos los venezolanos y venezolanas a ejercer su derecho al sufragio por el territorio Esequibo. “El Referéndum nos pone en una cita histórica, a un reclamo heroico del pueblo”, concluyó el jefe de Gobierno de Caracas.

VTV