Reportan aumento de la violencia en las calles de Nueva York

Medios de prensa estadounidense informan este jueves que durante las últimas semanas se reporta un incremento de la violencia en la ciudad de Nueva York, con índices de delitos que crecen en 72 de 77 distritos policiales con respecto a estadísticas del año anterior.

De acuerdo con las estadísticas CompStat de la policía de dicha urbe, las comisarías han registrado un aumento en los picos de delincuencia en 72 de los 77 distritos policiales. Solamente cinco distritos poseen índices iguales o inferiores con respecto al mismo período del año anterior.

En este sentido, el Distrito 110 en Elmhurst, Queens, posee el aumento más drástico con 142 por ciento más alto que el año pasado. Entre los delitos que más se acentuaron este mes sobresalen los hurtos mayores, las agresiones graves y los robos.

More than 6 out of 10 NYC voters optimistic about Mayor #EricAdams; record number say crime is a very serious problem in #NYC https://t.co/stsK2R3DKG #NYCcrime

— Quinnipiac University Poll (@QuinnipiacPoll) February 9, 2022