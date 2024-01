Reflexión, acción y organización, ejes del despliegue de la clase obrera

A propósito del debate nacional de las Siete Transformaciones (7T), que apunta a acelerar el proceso de innovación que requiere Venezuela rumbo al 2030, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó a la clase trabajadora establecer una dinámica sobre la base de tres pilares: reflexión, acción y organización.

Durante un contacto telefónico con voceros del Encuentro de la Clase Obrera, que se realiza en el estado Bolívar, puntualizó que el diálogo de carácter amplio y autocrítico debe desembocar en una “reingeniería organizativa” que permita perfeccionar la capacidad de trabajo y despliegue territorial.

El Jefe de Estado planteó definir un cronograma de movilización, así como de reuniones “rumbo a las Siete Transformaciones que Venezuela necesita, viendo al presente con el empuje del futuro porque nosotros sí vamos a lograr -con esfuerzo propio- la gran meta de la Venezuela potencia, de la Venezuela socialista”.

Al respecto, adoptando como propia la estrategia presentada por el presidente del Sindicato de la Clase Trabajadora del Metro de Caracas (Sitrameca), Edison Alvarado, de construir las 7T desde las empresas públicas y privadas, recalcó la necesidad de “unir a todo el que pueda ser unido” a través de convocatorias abiertas a la clase obrera de diferentes sectores productivos, sin distinción.

“Vamos a tocar puertas, vamos a tocar corazones y convocar a todos los trabajadores. ¿Saben cómo los vamos a convocar? Con la verdad. Tenemos la verdad de nuestro lado y estamos construyendo una Patria desde la clase obrera para la felicidad social del país”, afirmó.

Previamente, el presidente de Sitrameca, Edison Alvarado, subrayó que el debate de las 7T no solo debe reducirse a la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores (CBST), sino considerar “a los trabajadores que no están en la Central, a los que piensen distinto porque esto no va ayudar solo a los socialistas, sino también a ellos”.

“A esos trabajadores que están siendo utilizados, nuestro deber es convencerlos de que el único camino que tenemos los trabajadores es el Proyecto Bolivariano, enmarcado en el Plan de la Patria”, puntualizó al señalar que el objetivo está direccionado en la concreción de propuestas por cada una de las áreas contempladas en las 7T desde la visión de la clase obrera.

Prensa Presidencial