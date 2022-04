Reconocen labor de comunicadores populares en Aragua

Como parte de la celebración del mes del Comunicador Popular, desde el Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón en el estado Aragua, la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, junto al secretario de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones, Elvis Cedeño, entregaron reconocimientos a integrantes de medios alternativos de los 18 municipios del estado.

La máxima autoridad estadal aseveró que sin los comunicadores populares no hubiese sido posible darse a conocer en algunas zonas de Aragua, “yo he llegado a todos esos rincones gracias a ustedes que han sido la voz donde yo no he podido llegar”.

Carpio aseguró que se debe hacer una transformación más allá de los cimientos, para que puedan decir en el resto de los estados que en Aragua se está luchando y haciendo cosas para mejorar el estado, reseña nota de prensa de la gobernación de Aragua.

Por su parte el secretario de Comunicación Ciencia y Tecnología, afirmó que los comunicadores populares son un ejemplo de amor y servicio. “Este día que estamos celebrando de la comunicación popular, podemos decir que se puede lograr ser la voz de los que no tienen voz” comentó.

Cedeño afirmó que gracias al comandante Chávez, primer comunicador popular, surgieron los medios alternativos y comunitarios. Felicitó a los comunicadores presentes de distintos municipios y manifestó que el gobierno regional seguirá apoyando y fortaleciendo a los medios alternativos.

VTV