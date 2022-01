Putin y Macron abordan el tema garantías de seguridad

Los presidentes de Rusia y Francia, Vladímir Putin y Emmanuel Macron, discutieron en su conversación telefónica el tema de las garantías de seguridad, informó el servicio de prensa del Kremlin.

«El tema principal de la conversación fue la concesión a Rusia de unas garantías de seguridad a largo plazo, consagradas jurídicamente, incluso en el contexto de las recientes negociaciones ruso-estadounidenses en Ginebra y la reunión del Consejo Rusia-OTAN en Bruselas», dice el comunicado.

Se precisa que durante su conversación con Macron, el líder ruso declaró que Moscú determinará sus acciones futuras después de estudiar atentamente la respuesta de EE.UU. y la OTAN sobre sus propuestas de garantías de seguridad.

En particular, Putin comentó que en su respuesta EE.UU. y la OTAN no tomaron en consideración las preocupaciones principales de Rusia, como la no ampliación de la Alianza Atlántica hacia el este, la renuncia a la instalación de sus armas cerca de las fronteras rusas y la retirada de las fuerzas del bloque en Europa a las posiciones de 1997.

«También se ignoró la pregunta clave: cómo EE.UU. y sus aliados planean seguir el principio de la indivisibilidad de la seguridad, estipulado en los documentos fundamentales de la OSCE y [del Consejo] Rusia-OTAN, que prevé que nadie debe reforzar su seguridad a costa de la seguridad de otros países», agregó el líder ruso.

A su vez, Macron, según el Kremlin, informó a Putin de los enfoques de Francia –que preside el Consejo de la UE en los primeros seis meses de 2022– en la política europea y las partes acordaron continuar dialogando sobre la seguridad en la región.

Fuente: Sputnik Mundo.