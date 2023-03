Punto Crítico | Los culpables del G-4

Por: Roy Daza

Los principales dirigentes del G-4, vale decir: la Plataforma Unitaria, que agrupa a los partidos de la derecha extrema: Nuevo Tiempo. Primero Justicia, Voluntad Popular y la facción adeca de Ramos Allup, son los responsables directos del bloqueo a la economía venezolana, de la inflación, y de la contracción de las exportaciones petroleras.

Tal afirmación no es ningún descubrimiento de Sherlock Holmes o de Hank Voight de Chicago P.D., pues no, ellos mismos lo han explicado por diferentes medios, y no solo eso, se ufanan de haber alcanzado la meta que se propusieron: que el Gobierno de Estados Unidos impida que Venezuela comercialice su petróleo, que no podamos acceder a préstamos en el sistema financiero internacional, -como cualquier otro país-, que no podamos renegociar la deuda externa, que no podamos adquirir medicinas o alimentos…

Ah… pero no queda ahí la “proeza” de los dirigentes del G-4, también se convirtieron en los protagonistas principales de la estafa más grande de los últimos tiempos: se robaron los bienes de la República en el exterior, el oro que está en Inglaterra, las cuentas bancarias en Estados Unidos, el dinero en el Banco de Lisboa, le entregaron Citgo a las mafias estadounidenses, y a Monómeros la descuartizaron.

Todo el mundo sabe que en los Diálogos de México se comprometieron a devolverle a la nación 3 mil 200 millardos de dólares, y no cumplieron. No tienen palabra, no tienen moral. ¿Y es que se puede esperar otra cosa de esa pandilla de rufianes?

Como se dice ahora en twitter, pasamos por aquí dejando una pregunta: ¿tienen derecho a participar como candidatos en las elecciones del próximo año los dirigentes del G-4, que pidieron las sanciones, que promovieron el bloqueo, que intentaron matar al Presidente Maduro, que se robaron los bienes de la República, que son los culpables de la situación económica de nuestra Patria?