Pueblo de Venezuela rescata consigna “la esperanza está en calle”

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró que los encuentros con el pueblo significan esperanza. “Es un solo sentimiento, el pueblo rescató la consigna histórica de hace 30 años, la esperanza está en calle, esa consigna la inventó el pueblo cuando el Comandante Chávez en 1994, salió a las calles y se convirtió en una esperanza para el pueblo”.

En ese sentido, destacó que la esperanza es el Poder Popular, y, a la vez, recordó que, en el estado Miranda realizaron varias acciones que benefician al pueblo, entre ellas, la entrega de un liceo recuperado por las Bricomiles en Cartanal; un CDI en Cúa y el encuentro con el pueblo en la redoma de Charallave, donde decidió compartir con la gente y trotar a pesar de la lluvia.

“Yo agarré el sombrero lo lancé y cuando terminamos veo un establecimiento grande, pensando que era el estadio. Digo, Dios mío, cómo hacemos para llegar allá y cuando veo a los motorizados digo, estos son los míos”, relató el presidente Maduro.

Por su parte, Jimmy Castillo, quien trabaja como motorizado, trasladó al mandatario nacional en Charallave y manifestó: “encantado de haberlo llevado, estuve muy nervioso porque no cualquiera lleva al presidente en una moto desde Ocumare del Tuy”.

El jefe de Estado resaltó que la juventud es el futuro. “Es como les digo a ellos, ustedes no son una promesa de futuro, ustedes ya son presente y si son protagonistas del presente, ya el futuro empezó. El futuro es un compromiso que ha empezado. El presente de cambio y avances ya señala un camino y es para el largo, mediano y corto plazo, nosotros tenemos un proyecto”.

Reiteró que los patarucos no tienen un plan para Venezuela, al tiempo que recalcó que, en cinco años que estuvieron en la Asamblea Nacional, estuvieron enfocados en pedir sanciones que afectan a la patria directamente. “Pidieron una invasión del ejército gringo, promovieron las guarimbas, ellos dilapidaron el poder que les dio el pueblo en la AN, porque no tenían un proyecto, llegan al año 2024 y salen a buscar votos sin proyecto. Aquí nosotros tenemos el Plan de la Patria de las Siete Transformaciones que salió del debate del Poder Popular”.

Encuentro con la madre del mártir Orlando Figuera

El presidente Maduro, durante la entrega del CDI y la Sala de Rehabilitación Integral Lecumberri en Cúa, compartió con la madre de Orlando Figuera, el joven trabajador que falleció tras ser quemado en 2017 durante las protestas de la derecha fascista.

“Cuando salgo de entregar ese CDI, recuperado por las Bricomiles, veo a la madre de Orlando, a quien le echaron gasolina y lo quemaron vivo en Altamira, España no ha respondido, la justicia española y el Rey español guardan silencio y son cómplices de los asesinos de Orlando Figuera en España. Es un silencio cómplice, será que están de acuerdo con la tortura”.

